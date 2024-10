Kühnert expresa su preocupación por los casos de homofobia entre los individuos musulmanes.

Kevin Kühnert, líder de la SPD, se identifica abiertamente como gay y encuentra reacciones mixtas en Berlín. Comentarios homofóbicos de hombres musulmanes no son infrecuentes para él. Sin embargo, Kühnert rechaza la idea de etiquetar o estereotipar.

Según Kühnert, en su distrito de Tempelhof-Schöneberg, los comentarios homofóbicos de hombres musulmanes son más comunes de lo que se encuentra típicamente en las calles de la ciudad. Él compartió esto con Spiegel.

Kühnert dejó en claro: "Es innegable que la mayoría de los musulmanes en mi distrito no son homofóbicos. Pero aquellos que sí, invaden mis libertades y no tienen derecho a hacerlo". Él enfatizó que no se callaría al respecto por consideraciones tácticas.

El secretario general de la SPD ha expresado su empatía con las opiniones del ministro de Agricultura Cem Özdemir. Özdemir Recently wrote an op-ed for the "Frankfurter Allgemeine Zeitung", donde dijo que su hija y sus amigos comúnmente se sienten incómodos o objectivados por hombres con un fondo migratorio en Berlín con miradas sugestivas o sexualización. Él argumentó que "no hay necesidad de tolerar ese acoso".

Kühnert estuvo de acuerdo, diciendo: "No soy una mujer, pero puedo imaginar lo que él está hablando como un hombre gay". Özdemir había discutido "sexismo y chauvinismo influenciado por el Islam, pero no todos los musulmanes son misóginos".

