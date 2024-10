Kubicki resuelve disputas con el líder del FDP Baum

El exministro del Interior del FDP, Gerhart Baum, ha atacado consistentemente y con fuerza al vicepresidente de la partido, Wolfgang Kubicki. Kubicki ha cansado de este trato y ha respondido con una fuerte réplica a Baum, un miembro veterano del partido, en una carta abierta.

El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha respondido a las críticas persistentes del exministro federal del Interior del FDP, Gerhart Baum. "He optado por no seguir callando públicamente ante tales insolencias, si insistes en esta línea", escribe Kubicki en una carta abierta a Baum, publicada en el "Tagesspiegel". Califica estas declaraciones de "inconsistentes".

Kubicki menciona específicamente las acusaciones del Baum de 91 años, que criticó la postura de Kubicki sobre las restricciones del gobierno federal por COVID-19. En un artículo en el "Handelsblatt" al comienzo de 2022, Baum lo acusó de demagogia. Kubicki lo califica de "audaz y deshonroso". Insiste en que nunca ha minimizado la amenaza de la pandemia.

Recientemente, en el canal "Phoenix", Baum comentó sobre Kubicki: "Ahora está causando problemas". Kubicki responde en su carta: "Aunque a veces pueda compartir este sentimiento, no utilizaría un canal de televisión para crear un ambiente negativo hacia un colega del partido (que, incidentalmente, ha sido elegido como vicepresidente por la conferencia federal del partido desde 2013). Las disputas que se airean de esta manera siempre huelen a luchas por el poder".

Al mismo tiempo, Kubicki reconoce los "logros notables de Baum en la protección de los derechos fundamentales en la República Federal", pero concluye su carta con un tono combativo. "He sido el candidato principal de mi partido estatal siete veces y he tenido éxito en cada una de ellas, incluso en las condiciones más difíciles, como en 2012", escribe Kubicki, refiriéndose a Schleswig-Holstein. "No necesito orientación pública de alguien que nunca ha ganado una elección estatal o federal como líder y que ahora utiliza principalmente su presencia pública para distanciarse del partido y sus representantes elegidos". Y añade: "Si deseas tener un enfrentamiento público conmigo, estoy listo".

