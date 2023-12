Ksenia Efremova: Patrick Mouratoglou afirma que la niña prodigio del tenis ruso de 12 años tiene "un potencial increíble

Una tarde en que su hermano mayor estaba practicando en la pista de tenis, Efremova cogió una de sus raquetas -como solía hacer- y empezó a golpear una cesta de pelotas.

"Empezó a lanzarse las pelotas a sí misma", cuenta a la CNN Julia Efremova, ex tenista profesional.

"La miré y me quedé asombrada porque todas las pelotas volaban por encima de la red y ella hacía los movimientos perfectamente. Me dije que era el momento de trabajar con ella porque tenía mucha pasión y lo deseaba".

"En realidad no fue mi elección. Empezó su carrera así".

A sus 12 años, Efremova está considerada como uno de los jóvenes talentos más brillantes del tenis y ya se ha convertido en una estrella, con más de 35.000 seguidores en Instagram y acuerdos de patrocinio con Nike y Yonex.

Actualmente se entrena en la prestigiosa Mouratoglou Tennis Academy de Francia, fundada en 1996 por Patrick Mouratoglou, actual entrenador de Serena Williams.

La academia celebra semanas de selección a lo largo del año, a las que acuden jóvenes estrellas potenciales de todo el mundo para mostrar su talento e intentar ganarse una plaza.

"Vienen a ponerse a prueba en el aspecto físico, en el tenístico y, por supuesto, en el mental", explica Mouratoglou. "Les vemos entrenar. También les vemos competir y entonces tomamos una decisión sobre si queremos ayudarles o no".

"No podemos ayudar a todos, pero hacemos todo lo que podemos para ayudar a los que creemos que tienen el mejor potencial y nuestro papel es, por supuesto, encontrar la manera de ayudarles a desarrollar su potencial y ser lo mejor que puedan ser en el futuro para conseguirlo".

Un atleta increíble

Cada jugador aceptado en la academia tiene acceso a un entrenador, un preparador físico y un equipo médico, lo que le proporciona un sistema de apoyo de élite desde los nueve años.

También reciben informes detallados de torneos y partidos de competición, donde, según Mouratoglou, "el estrés de la competición" es la mejor manera de ver qué aspectos de su juego necesitan desarrollar más.

Coco Gauff y Stefanos Tsitsipas son algunas de las estrellas en ciernes que han pasado una parte importante de sus años de formación en la prestigiosa academia.

Efremova tenía nueve años cuando llegó a la academia desde Rusia con su madre, que también actúa como su entrenadora, y Mouratoglou dice que enseguida vio que su potencial era "enorme".

"Ksenia tiene un potencial increíble, creo que tiene el paquete completo", afirma. "Es una atleta increíble. Si echas un vistazo a sus redes sociales, la verás. Puede hacer splits completos, puede bailar, puede hacer todo tipo de cosas además de tenis".

"Se mueve muy bien. Probablemente será alta porque su madre es muy alta. Sus golpes son increíbles. Su técnica es extremadamente limpia. Sabe sacar pronto. Es agresiva. Es muy buena competidora. Así que si miras el paquete completo, es genial".

Julia cree que el hecho de que su hija practique varios deportes ha contribuido en gran medida a que sea una atleta tan completa a una edad tan temprana.

No sólo le ha proporcionado una serie de habilidades físicas transferibles -como la resistencia y la flexibilidad- que la han mejorado como tenista, sino que Julia también dice que fue crucial para asegurarse de que Efremova no se aburriera de jugar demasiado al tenis demasiado pronto.

De hecho, Julia afirma que el principal deporte que practicaba su hija cuando era pequeña era la gimnasia, y que a menudo entrenaba tres horas al día, frente a sólo una hora de tenis.

"Quiero ayudar a los padres de todo el mundo que sueñan con hacer de sus hijos tenistas profesionales, porque cuando son pequeños y tienen esa edad y ese fuego en los ojos, no puedes matarlo con horas de trabajo en la pista de tenis", explica.

"Por ejemplo, Ksenia sólo jugaba al tenis tres veces por semana cuando era pequeña y yo no la obligaba. La obligaba de otras formas, así que tenía clases de baile, de natación, de inglés, también de break dance. Estaba en todas partes".

Quiero convertirme en una leyenda

Pocos niños experimentarán el tipo de presión y expectativas con las que Efremova ha tenido que lidiar durante años, pero Mouratoglou afirma que su situación es comparable a la de Gauff cuando ascendía de categoría.

Fracasar es una parte importante del proceso para aprender a lidiar con esa presión, explica Mouratoglou, "porque fracasar es comprender".

En la academia, dice, se enseña a los chicos a vocalizar la presión y los nervios que sienten antes de un partido en el que les ha afectado negativamente.

"Fracasar no es bueno", afirma. "Por supuesto, nuestro trabajo es hacer que tengan éxito, pero sabemos que en el camino hacia el éxito también habrá algunos fracasos, y tiene que haberlos. Lo importante es que esos fracasos sirvan siempre para aprender y mejorar.

"Por eso, cuando fallan debido a la presión, tienen que saber exactamente cómo se sentían antes del partido. Tienen que darse cuenta de que ese día tenían una presión extra con la que no fueron capaces de lidiar y tiene que ser una retroalimentación constante.

"Sabrán que la próxima vez, cuando sientan esa presión extra, tienen que explicarlo. Tienen que decirle al entrenador: 'Hoy no me siento bien. Hoy siento esa presión. Me siento nervioso'. Primero, tienen que reconocerlo. Segundo, tienen que expresarlo y, cuando lo hagan, podemos ayudarles a trabajarlo".

Naturalmente, algunos chicos serán capaces de procesar la presión y los nervios mejor que otros. Mouratoglou afirma que Efremova aún está aprendiendo, pero que ya ha mostrado notables mejoras en su estancia en la academia.

Aunque gran parte de la presión procede de las expectativas de "todo el mundo en la industria del tenis", Mouratoglou explica que el altísimo nivel de exigencia que Efremova tiene para sí misma significa que se presiona más a sí misma que a nadie.

"Siempre espera ganar", afirma. "Para ella no hay otra opción que ganar trofeos".

Julia Efremova dice que ve esa determinación en su hija todos los días durante los entrenamientos y cree "desde el fondo de mi corazón" que algún día "será la mejor" tenista del mundo.

"Conozco su personalidad. Sé quién es. Sé lo mucho que trabaja. Sé cuánto lo desea. Sé cómo cree", afirma.

"En primer lugar, cree en sí misma. No tiene ninguna duda. No tiene ninguna duda en su corazón de que lo quiere. Así que, desde el fondo de mi corazón, sé que será la mejor".

"A veces, cuando me enfado y no me gusta algo durante los entrenamientos, le pregunto: '¿Qué quieres del tenis? Y ella me dice: 'Quiero convertirme en una leyenda'. Para ella no es sólo [suficiente] llegar a ser número uno del mundo".

Superar la tragedia

Quizá no haya mayor testimonio de la notable entereza de Efremova que su victoria más reciente en el torneo Tennis Europe Junior de Suecia.

Su padre, el ex jugador aficionado Alexey Efremov, llevaba más de dos años luchando contra un linfoma. Durante el torneo, la madre de Efremova recibió la noticia de que su marido iba a perder pronto esa batalla.

Julia dice que tuvo que tomar la difícil decisión de decírselo a Efremova durante el torneo o esperar a que terminara.

"Fue muy duro, pero Ksenia estaba en el torneo y tuve que decírselo", explica. "Por supuesto que estaba llorando. Estaba conmocionada. Me preguntó: 'Quizá puedas despertarle'.

"Le dije: 'No, Ksenia. Es imposible, ya está en el cielo'. Le pregunté si tal vez quería parar. Tal vez detengamos el torneo y ella regrese.

"Ella dijo: 'No, voy a jugar este torneo hasta el final'".

La final tuvo lugar el viernes 3 de diciembre, justo seis días después del fallecimiento de Alexey. Efremova ganó la final y dedicó el título a su padre.

"En memoria de mi padre, que falleció durante este torneo en Suecia", escribió Efremova en su cuenta de Instagram, que dirige su madre. "1er puesto. Siempre vivirás en mi corazón como la persona más fuerte del universo. Haré todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad y sé que lo verás desde arriba."

Julia afirma que la decisión de Efremova de continuar en el torneo no le sorprendió demasiado, y explica que ese tipo de resistencia es algo que heredó de su padre. Sabe que fue una decisión que Alexey habría aprobado.

"Su padre la quería mucho", dice Julia. "Ella tiene su espíritu. Es una persona fuerte, muy fuerte, y ella heredó ese espíritu de él".

