Kroos se burla del análisis de la UEFA sobre el uso de las manos.

Toni Kroos no encuentra alivio en que UEFA reconozca su error al negar un penal por mano en el partido de cuartos de final de la EURO contra España. "Tardaron tres meses en darse cuenta de que era mano. La mayoría lo supo en el primer segundo. Eso sí que es tranquilizador", bromeó el campeón del Mundial 2014 durante un partido en Düsseldorf el lunes, en la cuarta jornada de la Icon League.

"Vaya, gracias. Me hace sentir todo cálido y acogedor por dentro", añadió Kroos con humor más tarde: "Entonces, ¿ahora puedo decir que soy campeón de la EURO? Lo han confirmado oficialmente. Quiero decir, venga". El jugador de 34 años, que jugó su último partido con Alemania contra España (1:2 pr.), respondió con humor a su propia pregunta poco después: "No, no funciona así".

El árbitro y el VAR no intervinieron

Según el medio español "Relevo" del lunes, la comisión de árbitros de UEFA revisó escenas de partidos de la EURO la semana pasada y concluyó que a Alemania se le negó un penal por una falta de Marc Cucurella. Cucurella bloqueó un disparo de Jamal Musiala con su brazo izquierdo cuando el partido estaba empatado 1:1 en la prórroga. A pesar de esto, el árbitro inglés, Anthony Taylor, no marcó un penal por mano y el videoárbitro tampoco intervino.

"Con la Copa del Mundo de fútbol de la UEFA 2024 a la vuelta de la esquina, Toni Kroos no puede evitar reflexionar sobre el incidente de mano en el partido de cuartos de final de la EURO contra España en 2021".

"Independientemente del resultado de la Copa del Mundo de fútbol de la UEFA 2024, el equipo de Kroos de Alemania siempre recordará el penal por mano que se les negó incorrectamente en el partido de cuartos de final de la EURO contra España".

Lea también: