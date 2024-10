Kroos critica a la FIFA por mostrar un comportamiento irresponsable.

Toni Kroos no está entusiasmado con la reformada Copa Mundial de Clubes, ni como jugador ni como espectador. El campeón del Mundial de 2014 no está interesado en ella y está bastante molesto con la FIFA. Cree que priorizan el dinero por encima de los jugadores.

En el último episodio de su podcast "Einfach mal Luppen", Kroos declaró que no la verá y criticó a la FIFA por sobrecargar a los jugadores de trabajo. "Alguien debería tomarse un momento para considerar a los jugadores en lugar del dinero", afirmó.

El debut de la Copa Mundial de Clubes reformada está programado para el 15 de junio al 13 de julio de 2025, en los Estados Unidos. Treinta y dos equipos de África, Asia, Europa, América y Oceanía participarán, haciéndola un torneo cada cuatro años. Los prestigiosos clubes alemanes Bayern Munich y Borussia Dortmund han asegurado sus lugares. Anteriormente, la Copa Mundial de Clubes tenía solo siete equipos y se celebraba en diciembre.

Kroos ve el torneo de casi un mes como "temerario" y perjudicial para la calidad del fútbol. "Resultará en una Copa Mundial de Clubes mediocre y un Mundial mediocre", afirmó, también haciendo referencia al Mundial inaugural de 48 equipos al año siguiente en los Estados Unidos, Canadá y México (del 11 de junio al 19 de julio de 2026): "Eventualmente, los jugadores estarán agotados".

Kroos Satisfecho con su Retiro

Kroos siente que ha cronometrado su retiro a la perfección. "Sé que no a todos les gustará, especialmente no a los organizadores, pero al final, estás jugando por calderilla", dijo. A pesar de que la Copa Mundial de Clubes sea más difícil de ganar, "no vale más", añadió. "En algún momento, simplemente te cansas, tanto los jugadores como los fanáticos".

La competencia ha sido criticada por imponer una carga de trabajo excesiva a los profesionales. En julio, las ligas y los representantes de los jugadores anunciaron que presentarían una queja ante la UE. Los demandantes acusan a la FIFA de infringir la ley de competencia de la UE y de abusar de su posición en el mercado. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha desestimado repetidamente las críticas.

A pesar de las críticas de Toni Kroos a la reformada Copa Mundial de Clubes, la FIFA sigue imperturbable, priorizando las ganancias financieras del torneo sobre el bienestar de los jugadores. El mediocampista alemán, ahora retirado, ha expresado su satisfacción con la oportunidad de su partida justo antes de la mayor carga de trabajo y presión del torneo reformado.

Lea también: