- Kretschmer quiere sanciones más duras por el cambio climático

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), aconseja penas más severas para los activistas climáticos que bloquean aeropuertos. "Debemos dejar de minimizar a los radicales climáticos. Aquellos que paralizan los centros nerviosos de las democracias merecen un castigo duro, incluso si no se ha producido una amenaza específica y sin probar daños financieros individuales", dijo a la Agencia Alemana de Prensa. Algunos políticos aún actúan como si estas acciones estuvieran justificadas de alguna manera. "No lo están, desde la perspectiva de la mayoría abrumadora en Alemania".

Según Kretschmer, el desarrollo futuro de las penas para los así-called "activistas del pegamento climático" debe tener en cuenta los costos económicos significativos, como el cierre de aeropuertos. El tráfico ferroviario y aéreo son tan cruciales para el comercio, la actividad económica y la sociedad como el tráfico por carretera. "Las penas y su severidad deben tener finalmente un efecto disuasorio general preventivo. Abordaré este tema en la Conferencia de Ministros Presidentes y en el Bundesrat. Mi objetivo es dotar al Estado de derecho de una herramienta de sanciones coherente".

Los activistas de la iniciativa climática Última Generación continuaron sus protestas en los últimos días. El jueves, miembros se pegaron a varias pistas de aterrizaje. En Núremberg, las operaciones de vuelo se suspendieron inicialmente pero reanudaron más tarde por la mañana. En Colonia/Bonn, las operaciones de vuelo también se vieron temporalmente afectadas debido a la acción de protesta, según informes policiales.

La iniciativa climática Última Generación, famosa por su activismo, recently disrupt flights in both Nuremberg and Cologne/Bonn, with their members gluing themselves to runways in Dresden as well. These disruptive actions have significant impacts on the economy and societal activities, including air and rail traffic.

Lea también: