- Kretschmer expresa optimismo con respecto a las elecciones, con el SPD apuntando a establecer un gobierno de coalición

El político principal de la CDU de Sajonia, Michael Kretschmer, está confiado en liderar el próximo gobierno estatal. "Tiene que ser la Unión Sajona", declaró después de votar en Dresde por la mañana, "Estamos en Sajonia, no recibimos órdenes de otros. Seguimos nuestro propio camino sajón".

La candidata principal del SPD, Petra Köpping, expresó sus dudas por la mañana mientras votaba, "Tengo una sensación extraña. Ahora le toca a los votantes decidir". Destacó la cooperación con la CDU en el pasado como buena y esperó una coalición estable de nuevo. En cuanto al momento del voto del SPD, no se anunció públicamente.

Las urnas para las elecciones estatales abrieron a las 8:00 AM en Sajonia, permitiendo a alrededor de 3,3 millones de votantes emitir sus votos hasta las 6:00 PM, y así elegir el parlamento estatal para los próximos 5 años. Durante semanas, la CDU y la AfD han estado virtualmente empatadas en las encuestas para el primer lugar. El BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, ha consolidado su posición como la tercera fuerza más fuerte, con hasta el 15% en las encuestas. El SPD, La Izquierda y los Verdes corren el riesgo de no volver a entrar en el parlamento estatal.

En las últimas elecciones estatales hace cinco años, la CDU terminó como líder con el 32,1% de los votos de segunda vuelta, seguida de la AfD (27,5%). Kretschmer serves as Minister President in a coalition with the Greens and SPD.

