- Kretschmer: "Björn Höcke es un neonazi"

Tres semanas antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, el ministro-presidente de Sajonia de la CDU, Michael Kretschmer, ha criticado duramente a la AfD, especialmente a su candidato principal en Turingia, Björn Höcke. "Björn Höcke es un neonazi: en toda su elección de palabras, en los temas, en cómo se comporta", dijo Kretschmer a "Bild am Sonntag".

Después de las apariciones de Höcke en Sajonia, Kretschmer también acusó a la AfD de su estado de adoptar una postura cada vez más radical: "Que alguien así esté haciendo campaña aquí y siendo recibido muestra que la dirección de la AfD está yendo exactly in the same direction".

Al mismo tiempo, aclaró que no todos los votantes y miembros de la AfD son de extrema derecha. "Eso es una tontería. Hay muchísima gente que ha perdido la confianza en las instituciones". La AfD es clasificada como claramente de extrema derecha por la protección constitucional del estado en Turingia y Sajonia.

El hombre de la CDU, Kretschmer, quiere ser reelegido como ministro-presidente en las elecciones estatales de Sajonia el 1 de septiembre. Según el Politbarómetro actual de ZDF, la AfD sigue claramente en primer lugar en Turingia con el 30 por ciento. Sin embargo, la CDU de Kretschmer está en la cima en Sajonia con el 34 por ciento. En principio, las encuestas sólo reflejan la opinión en el momento de la encuesta y no son predicciones del resultado electoral.

