Kretschmer advierte de un clima acalorado en Sajonia

Just ahead of the state elections in Saxony, Minister President Kretschmer is concerned about the atmosphere in his state. Many people have turned away from democracy. The federal government must counter this with restrictive migration policies.

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha expresado su preocupación por el ambiente tenso entre la población del estado, a poco más de tres semanas y media de las elecciones estatales. "El ambiente es mucho más tenso y difícil que en 2019", dijo a la agencia de noticias alemana, recordando las elecciones estatales de hace cinco años.

" Ahora hay muchas más personas que se han alejado de la democracia o la ponen en duda", continuó Kretschmer. "Hemos hecho todo lo posible como gobierno estatal de Sajonia. Pero no es suficiente, el gobierno federal debe actuar".

Kretschmer abogó por detener todos los programas de acogida de refugiados en lo que respecta a la política migratoria. El gobierno federal debe "facilitar las deportaciones a Siria y Afganistán y detener todos los programas de acogida", dijo el político de la CDU. "Esto tendría un efecto de señal en el extranjero y entre la población". La tarjeta de pago para solicitantes de asilo y los controles fronterizos ya están mostrando un efecto, dijo Kretschmer. "Hemos reducido a la mitad las cruces ilegales de frontera en Sajonia en la primera mitad del año".

El ministro presidente de la CDU criticó las sentencias judiciales que dicen que un límite de efectivo para la tarjeta de pago no es legal. "Si las leyes alemanas están en contra de un límite de efectivo, debemos cambiarlas", dijo Kretschmer. El gobierno federal está comprometido con esto con los ministros presidentes. "La población no espera ningún retroceso en este punto específico".

Un nuevo parlamento estatal se elegirá en Sajonia al mismo tiempo que Turingia el 1 de septiembre. En las encuestas, la AfD lleva meses liderando. Sin embargo, la ventaja sobre la CDU del ministro presidente Kretschmer se ha reducido significativamente Recently. La CDU gobierna actualmente el Estado Libre con la SPD y los Verdes, pero según las encuestas actuales, ya no habrá mayoría para esto en las elecciones estatales. Kretschmer quiere seguir gobernando en el futuro con el menor número posible de Verdes. Una coalición o cooperación con la AfD es impensable. Los extremistas de derecha están empatados con la CDU en las encuestas.

Kretschmer, como ministro presidente de la CDU de Sajonia, abogó por políticas migratorias más estrictas del gobierno federal, stating that the current situation has led many people in his state to question or abandon democracy. In his migration policy proposal, he called for an halt to all refugee intake programs and facilitated deportations to Syria and Afghanistan.

Lea también: