- Kretschmer acusa a los Verdes de hipocresía ideológica

El encuentro entre los siete principales candidatos a las elecciones estatales de Sajonia reunió por primera vez a Michael Kretschmer (CDU), Jörg Urban (AfD), Susanne Schaper (La Izquierda), Katja Meier (Verdes), Petra Köpping (SPD), Sabine Zimmermann (BSW) y Robert Malorny (FDP) para discutir la transición energética, la guerra en Ucrania, la educación y la seguridad. El evento en Dresde fue organizado por "Sächsische Zeitung", "Freie Presse" y "Leipziger Volkszeitung".

Kretschmer: Transición energética fallida

La discusión se calentó desde el principio con el tema de la transición energética. El ministro presidente Kretschmer acusó a su socio de coalición verde de llevar "gafas ideológicas". "Con los Verdes no se trata de lo que es razonable, de lo que es económicamente correcto. Solo se trata del programa de partido", dijo.

La transición energética tal como se está llevando a cabo actualmente ha fallado, dijo, y necesita un reinicio. "Lo lograremos, pero tenemos que quitarnos todas las gafas ideológicas". También tenemos que hablar de energía nuclear y gas nacional.

Meier: "Frenos de la CDU"

Katja Meier, ministra de Justicia y candidata del partido Verde, no estuvo de acuerdo con Kretschmer. La transición energética no ha fallado. La CDU y la SPD solo habían planeado la salida de la energía nuclear y del carbón, no la entrada en las energías renovables. Los Verdes, sin embargo, habían hecho justo eso a nivel federal y estatal. Sin "los frenos de la CDU", habríamos expandido la energía eólica más rápido.

Meier también chocó con el candidato de AfD Jörg Urban en este tema. Urban dijo que la expansión adicional de las energías renovables haría que la electricidad fuera aún más cara. La transición energética depende de las subvenciones, que gravitan sobre la economía. Meier rechazó firmemente esta opinión. "Si algo ha estado fuertemente subvencionado durante décadas, es la energía nuclear", dijo.

Guerra en Ucrania: Kretschmer aboga por la diplomacia

También hubo claras diferencias en cuanto a cómo tratar la guerra en Ucrania. Kretschmer quiere ponerle fin mediante la diplomacia. "Es tan crucial que las armas callen finalmente".

Urban, de AfD, acusó al Occidente de falta de interés en las negociaciones de paz con Rusia, lo que había sido impedido al apoyar al presidente ucraniano Selenskyj. Zimmermann, presidenta de la BSV, llamó a poner fin a la retórica de la guerra. Lo más importante que podemos hacer es negociar. "La paz solo se puede lograr con Rusia".

La candidata de La Izquierda Schaper también quiere trabajar hacia soluciones diplomáticas. Las entregas de armas adicionales no traerán la paz.

Köpping: "Hace falta ser dos"

Todos los candidatos querían la paz en Ucrania, señaló Meier. Hay una necesidad urgente de esfuerzos por la paz, pero: "El que no quiere sentarse a la mesa de negociaciones es Vladimir Putin", dijo Meier. La socialdemócrata Köpping lo ve de manera similar: "Por supuesto, las negociaciones son necesarias, pero hace falta ser dos para bailar el tango".

El candidato del FDP Malorny señaló: "La decisión de negociar le corresponde a Ucrania y a Rusia, a nadie más". Alemania no negocia, pero debe preguntarse si permitirá que Ucrania desaparezca del mapa.

