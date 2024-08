Kretschmer aboga por una admisión anual de refugiados de sólo 30.000 personas.

El principal político de Sajonia, el Ministro-Presidente Michael Kretschmer, ha propuesto reducir significativamente el número de refugiados que recibe Alemania después de un reciente incidente en Solingen. "Necesitamos una reducción. No los 300.000 refugiados que tuvimos el año pasado, sino quizás 30.000, pero durante unos pocos años", dijo Kretschmer a Politico.

Además, destacó la importancia de cumplir estrictamente con las reglas de Dublín dentro de la UE, incluso cuando países de entrada como Grecia luchan con las solicitudes de asilo. "Si no queremos controles fronterizos en Europa, las fronteras exteriores de la UE deben fortalecerse", declaró Kretschmer.

Además, Kretschmer recomendó deportar no solo a los delincuentes procedentes de Siria y Afganistán, sino también a aquellos que vienen de zonas más seguras de estos países. "De hecho, hay regiones seguras en estos países", aseguró el político de la CDU. "Deportar a personas de estas regiones debe ser una opción". Si los refugiados que no tienen un derecho legítimo a solicitud de asilo no pueden ser deportados, "todo el sistema se derrumbará", advirtió.

El último ataque con cuchillo en Solingen, que dejó tres muertos, ha reavivado los debates sobre el asilo y las deportaciones. El presunto atacante, un sirio de 26 años, debería haber sido devuelto a Bulgaria según las reglas de Dublín, ya que fue el primer país de la UE que entró. Sin embargo, no se pudo localizar en su residencia y las autoridades aparentemente no tomaron medidas adicionales.

