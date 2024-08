- Kretschmer aboga por la intervención de la Federación después de un ataque con cuchillo

El líder del estado alemán de Sajonia, el ministro presidente Michael Kretschmer (CDU), hace responsable al gobierno federal tras el ataque terrorista de Solingen. "A pesar del dolor, es crucial reconocer: Este es el momento de poner fin a la complacencia y la inacción. El gobierno federal debe actuar y combatir el odio", declaró Kretschmer a la agencia de prensa alemana en Dresde. Los 16 líderes estatales han llegado a un acuerdo unánime para reducir significativamente la migración.

En lugar de los 320.000 solicitantes de asilo aceptados el año pasado, la cifra propuesta para las políticas de refugiados de Alemania debería ser un objetivo relativamente bajo de alrededor de 50.000 personas en los próximos años, reiteró Kretschmer sus solicitudes anteriores. "Nuestro vecino Dinamarca es un excelente ejemplo. Alemania también puede lograrlo, siempre y cuando el gobierno federal demuestre su disposición a intervenir", añadió. Esto también incluye la expulsión constante de personas con órdenes de expulsión pendientes, como ocurre con frecuencia en la actualidad. Even severe criminals are not being deported sufficient.

Kretschmer: Pensando en los fallecidos, heridos y sus familias

"El ataque por incendio en Solingen en la década de 1990 fue una cicatriz emocional en la recientemente unida Alemania. Las palabras de la sobreviviente Mevlude Genc, quien a pesar de la pérdida incomprensible de sus familiares, declaró, 'Y sin embargo, no respondí con odio', fueron poderosas. Treinta años después, un ataque horrible ocurrió en la misma ciudad - podría haber ocurrido en cualquier lugar de Alemania. Nuestros pensamientos están con los fallecidos, heridos y sus familias", dijo Kretschmer.

El viernes por la noche, un hombre aparentemente atacó al azar a transeúntes durante una celebración del 650 aniversario de la ciudad de Solingen. Luego escapó en la confusión y el pánico inicial. Dos hombres de 67 y 56 años, junto con una mujer de 56 años, lamentablemente fallecieron. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. La organización terrorista IS asumió la responsabilidad del acto, pero no hay confirmación de las fuentes de seguridad de un móvil islámico en este momento. El sábado por la noche, un hombre de 26 años de Siria se entregó a las autoridades investigadoras.

