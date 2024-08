- Kretschmann nombra las primeras prioridades para el nuevo presupuesto

El ministro-presidente Winfried Kretschmann considera que el doble presupuesto para los próximos dos años debe centrarse en las áreas de digitalización, seguridad e investigación. "Estas son mis prioridades principales", dijo el político verde a la agencia de prensa alemana en Stuttgart.

En cuanto a la digitalización de la administración, Alemania está muy retrasada. Por lo tanto, es necesario invertir en este ámbito, según Kretschmann. "Luego, la seguridad es un tema central. No estamos tratando con situaciones de peligro abstractas, sino que el mundo que nos rodea está en un gran caos y las amenazas están aumentando", dijo el ministro-presidente.

Esto incluye el cambio climático, que amenaza la seguridad. "Esto se demuestra por eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías prolongadas". Para estar bien preparados para estas crisis y el futuro, también es necesario invertir en tecnologías futuras e investigación.

Consenso en la coalición verde-negra para invertir en la educación infantil

Hay consenso en la coalición verde-negra para invertir en la educación infantil. "El paquete de promoción del lenguaje implica gastos adicionales que debemos hacer", dijo Kretschmann. El estado planea invertir en un paquete multimillonario para la promoción del lenguaje en jardines de infancia y escuelas primarias a partir del próximo curso escolar. En la expansión final para el curso escolar 2028/2029, se prevé la promoción del lenguaje obligatoria.

Por ejemplo, los niños que aún tienen problemas de lenguaje al comenzar la escuela serán preparados para la escuela primaria en las llamadas clases preescolares. El paquete también prevé la promoción del lenguaje reforzada en los jardines de infancia. El gobierno está reaccionando a las caídas claras en el rendimiento de los estudiantes de escuela primaria con estas medidas.

Menos dinero disponible para nuevos proyectos

La coalición verde-negra está elaborando en este momento un plan presupuestario para los años 2025 y 2026, que debe ser aprobado por el parlamento del estado antes de que finalice el año. Las negociaciones sobre el plan son difíciles este año porque hay menos dinero disponible para nuevos proyectos que en años anteriores. Además, es el último presupuesto del actual período legislativo. Los proyectos políticos que no estén reflejados en él son poco probables que se realicen hasta las próximas elecciones estatales regulares en la primavera de 2026.

Kretschmann destacó la necesidad de centrarse en lo esencial. "No tenemos que ahorrar todavía. Solo no podemos hacer todo lo que queremos. Esa es la diferencia. Todo el mundo habla de ahorrar, pero significa que no se cumplen todos sus deseos. Ahorrar es otra cosa".

