"Kreschmer anticipa el advenimiento de grupos políticos de 'coalición de semáforos' en todo el país"

14:40 Preocupaciones principales para los votantes de Sajonia y TuringiaAproximadamente un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean apoyar a la AfD en las próximas elecciones del 1 de septiembre. Una encuesta exhaustiva ilumina las razones detrás de esta tendencia, revelando las principales preocupaciones e/issues. La inmigración es solo una de ellas.

14:13 HöckecastsvotequicklyEn Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, emite su voto alrededor del mediodía. No se detiene en el puesto de votación de Bornhagen y evita conversar con los periodistas presentes en el lugar. Anteriormente, siempre perdía ante el candidato de la CDU en su circunscripción de Eichsfeld. Sin embargo, decidió cambiar a la circunscripción de Greiz, pero enfrenta la posibilidad de una derrota contra la CDU allí también.

13:50 Participación similar en Turingia a las 12:00 horasEn Turingia, la participación de votantes se mantiene estable en comparación con las elecciones parlamentarias anteriores. A las 12:00 horas, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían votado, según el comisionado electoral del estado. Los votos por correo no están incluidos en estas cifras. En 2019, la participación fue del 31,2% a esa hora. Además, parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales recientes, donde la participación fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según la Oficina Estatal de Estadísticas de Kamenz. En 2019, la cifra fue del 26,2% a esa hora. Los votos por correo no están incluidos en los números preliminares, pero se espera que el 24,6% de los votantes elegibles opten por esta opción, en comparación con el 16,9% en 2019. Hasta ahora, las elecciones transcurren sin interrupciones, sin problemas conocidos.

13:11 Lucke predice posibles problemas para la coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún no se han determinado. Si el SPD no logra entrar al parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke sugiere que sería "casi como un terremoto político". Durante una entrevista en ntv, habla sobre las elecciones y sus posibles implicaciones.

12:44 La policía investiga un incidente de intimidación en un centro de votación en GeraDespués de un incidente en un centro de votación en Gera, la policía investiga una amenaza. Un hombre con una camisa de la AfD entró al centro de votación para votar por la mañana. El gerente del centro de votación le pidió que se quitara la camisa, ya que la publicidad partidaria estaba prohibida. El hombre accedió, pero expresó su descontento al salir del centro de votación y amenazó con regresar. La policía tomó una declaración del hombre y lo amonestó. Además, la policía en Erfurt investiga pintadas políticas ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación como posibles casos de vandalismo.

12:15 Correctiv advierte sobre la circulación de noticias falsasLa red de investigación Correctiv alerta al público sobre una historia falsa de noticias que ha vuelto a circular. Afirma que firmar la papeleta protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del presidente federal de elecciones confirma a Correctiv: "La papeleta no puede ser firmada. Firmar la papeleta del votante pone en peligro el secreto del voto, haciendo que toda la papeleta sea inválida".

11:51 VoigtexpresseshimpeceporlestabilidadEl candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ha emitido su voto. Después de votar en Jena, agradeció a muchos turingianos que "votaron de manera diferente" en el pasado pero ahora han elegido la "fuerza fuerte en el centro cívico", es decir, la Unión Sajona. "Este entendimiento permitirá una formación de gobierno que beneficie a esta tierra", concluye Voigt. En las últimas encuestas, su CDU está empatada con la AfD.

11:25 Aumento de ataques extremistas de derecha informados en SonnebergSonneberg es el primer distrito alemán liderado por un representante de la AfD. Sin embargo, los activistas afirman que han enfrentado amenazas masivas desde entonces, lo que ha llevado a que muchos renunci

09:59 "Insensible históricamente" - historiador critica fecha de eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew ha expresado su descontento con la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia que coincide con el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Loew, director del Instituto Alemán de Asuntos Polacos, manifestó sus preocupaciones a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), stating, "Cualquiera que haya considerado que era una buena idea celebrar elecciones el 1 de septiembre no tenía sensibilidad histórica." La AfD, una partido clasificado como "innegablemente de extrema derecha" por la protección constitucional en ambos estados, es una fuente de preocupación para Loew, ya que una victoria en Dresde y Erfurt podría llevar a asociaciones preocupantes debido a los vínculos ambiguos con la era nazi.

09:30 "Elecciones clave": Todas las estadísticas para las elecciones estatales de SajoniaAlrededor de 3,3 millones de electores en Sajonia determinarán hoy el liderazgo político futuro del Parlamento estatal de Dresde. Con la CDU potencialmente perdiendo su posición dominante en el estado desde 1990, el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha calificado las elecciones como "decisivas". "Todo depende de esto".

09:05 Kretschmer acusa a Olaf Scholz de "kampfansprecher" sindromeLlegado el día de las elecciones en Sajonia, las posibilidades del ministro presidente incumbente Michael Kretschmer de mantener la racha ganadora de la CDU en el estado remain uncertain. En una entrevista con ntv, Kretschmer habló sobre su postura sobre la crisis de los refugiados, el gobierno semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Datos electorales para TuringiaHa llegado el día de las elecciones en el estado federal con aproximadamente 2,1 millones de habitantes, donde el resultado determinará el cuerpo gobernante para los próximos cinco años. Con Björn Höcke como candidato líder de la AfD, existe la posibilidad de que el partido obtenga la posición más fuerte en Turingia.

08:24 Cómo la AfD podría poner en peligro la democraciaLas últimas encuestas sugieren que la AfD está en posición de obtener una gran influencia en las elecciones upcoming en Sajonia y Turingia. Tal desarrollo representa una amenaza para las instituciones democráticas, según un grupo de investigación, ya que no son tan sólidas como muchos creen. La robustness of the rule of law may not be as strong as some perceive.

08:00 Las urnas en Turingia y Sajonia comienzan a operarLas elecciones de hoy darán lugar a la formación de nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD lidera en Turingia, mientras que la CDU y la AfD están empatadas en Sajonia. Las proyecciones se realizarán alrededor de las 6 pm una vez que cierren las urnas. Las elecciones en los dos estados alemanes orientales sirven como barómetro para la coalición de semáforo en Berlín.

Para el actual gobierno de Turingia, liderado por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no se proyecta ninguna mayoría. Las posibles opciones postelectorales incluyen una coalición CDU-BSW-SPD o una coalición roja-roja-verde. En Sajonia, la coalición actual de CDU, SPD y Verdes peut

