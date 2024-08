- Kramer deja Mönchengladbach con lágrimas en los ojos

Christoph Kramer derramó lágrimas al despedirse de su club amado. "Estoy muy triste en este momento. No soy bueno con las despedidas", comentó el campeón del Mundial 2014 en un video publicado por Borussia Mönchengladbach, anunciando el final de su casi década de permanencia en el club de la Bundesliga.

Aunque la separación no fue del todo inesperada, fue claramente difícil para el jugador de 33 años. "De hecho, me prometí a mí mismo que no lloraría, pero no puedo evitarlo. He conducido hasta aquí todos los días con una sonrisa. Tengo incontables recuerdos que no cambiaría por nada".

La separación temprana entre el club y la figura emblemática se concretó después de largas negociaciones. Como anunció el club, el contrato de Kramer, que expiraba el 30 de junio de 2025, fue rescindido. "Chris se ha convertido en un verdadero símbolo de este club durante su tiempo aquí y fue uno de los rostros que moldearon al Borussia Mönchengladbach en los últimos años. Le estamos agradecidos por eso", dijo el director deportivo Roland Virkus.

Kramer jugó un total de diez años en la región del Niederrhein, con un breve paso por Bayer Leverkusen en el medio. Desde 2018, también ha trabajado como experto en televisión para la ZDF en Campeonatos del Mundo y Europeos, y se considera uno de los mejores en su campo.

Sin embargo, el mediocampista defensivo ha luchado bajo el entrenador del Borussia Gerardo Seoane y enfrenta una fuerte competencia dentro del equipo. Después del final de la última temporada, Kramer fue informado de que su tiempo de juego ya reducido era poco probable que aumentara. En la temporada pasada, solo apareció en 16 partidos y empezó dos.

Las conversaciones iniciales sobre una separación premature no llevaron a un resultado, probablemente debido a su contrato jugoso. Ahora, se ha llegado a un acuerdo justo antes del inicio de la nueva temporada. Los detalles y su posible nuevo club remainen desconocidos. "He conducido al Borussia-Park con una sonrisa en la cara durante diez años, y nunca he ocultado cuánto significa este club, sus aficionados y sus empleados para mí", dice Kramer. "El viaje con el Borussia fue increíble y único. Desafortunadamente, ahora ha terminado, pero también estoy emocionado por lo que está por venir", dijo Kramer.

A pesar de su exitosa etapa como experto en televisión, la carrera futbolística de Kramer en el Borussia Mönchengladbach se vio afectada por el tiempo de juego reducido y la fuerte competencia, lo que lo llevó a considerar un movimiento a otra liga de fútbol. Las negociaciones para una partida temprana del club finalmente tuvieron éxito, dándole la oportunidad de explorar nuevas oportunidades.

