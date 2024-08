- Klopp defiende a su confidente cercano: "La narrativa necesita ser compartida"

En su papel de talismán, Jürgen Klopp luchó al principio. Su amigo de toda la vida, Wojtek Czyz, tuvo desventaja en su debut de bádminton en los Paralímpicos de París. "Tendré que ver si puede hacer otra aparición. No fue un buen día para mí. Tal vez él fue la causa", dijo Czyz, quien ha ganado cuatro veces el oro en atletismo para Alemania en los Paralímpicos y ahora representa a Nueva Zelanda.

La leyenda del fútbol Klopp tomó la crítica ligera de buen grado y demostró sus habilidades motivacionales renombradas, a pesar de su ausencia actual de la vida profesional. "Vamos a esperar y ver. Eso fue solo el comienzo de los Paralímpicos, no el final", dijo el de 57 años. "Es increíble estar aquí, gané siete puntos de él. No, me senté junto a su esposa Elena y ambos tuvimos lágrimas en los ojos". Con orgullo, la clasificación de Czyz ya fue un éxito en sí misma.

Amputación relacionada con el fútbol

El de 44 años tuvo que amputarse la pierna izquierda inferior después de una colisión en un partido de fútbol. Justo antes de eso, había firmado su primer contrato profesional a los 21 años. Czyz y Klopp se cruzaron durante su rehabilitación, y más tarde, el nacido en Polonia Czyz jugó en un partido benéfico para el 1. FC Kaiserslautern contra el FSV Mainz 05, que Klopp estaba dirigiendo en ese momento. "No hablamos todos los días. Pero nos conocemos hace 23 años", dijo Klopp. "Es gracioso, perdimos el contacto por un tiempo, hasta que nos encontramos inesperadamente en 2015 en el puerto de Lisboa. Wojtek estaba jugando frisbee allí".

En París, el visiblemente relajado y bronceado Klopp también utilizó su tiempo libre para promover la inclusión. Asistió a la ceremonia de apertura en la Place de la Concorde, observando el entretenimiento. "Fue brillante, como un concierto de Taylor Swift - impresionante. Fue solo una hora y media demasiado larga para mi gusto. Al final, sentí que los atletas deberían ir a casa a descansar para la competencia", dijo.

La historia de su amigo conmovió al antiguo entrenador del Borussia Dortmund y el Liverpool FC. "Es la historia más increíble que he oído en mi vida. Necesita ser compartida, y ya la he compartido más de 500 veces", dijo Klopp. "Lo que ha logrado, nadie que conozca lo ha hecho".

Navegando alrededor del mundo con su esposa

Czyz se convirtió en campeón alemán en los 100 metros planos seis meses después de su amputación. Dos años después, ganó el oro en salto largo y los 100 y 200 metros planos en los Paralímpicos de Atenas 2004. Después de obtener cuatro medallas más en los Paralímpicos, se retiró y adoptó el proyecto "Sailing4handicaps". A bordo de un catamarán que compró él mismo, instaló un taller de prótesis para ayudar a proporcionar prótesis en países en desarrollo.

Durante la pandemia de COVID-19, la pareja decidió mudarse a Nueva Zelanda. Czyz volvió a jugar bádminton y cumplió su sueño de competir en los Paralímpicos por Nueva Zelanda en este deporte como el primer jugador del país. "Celebramos su clasificación juntos. Hubo muchos escépticos que decían que lo que estaba intentando hacer era imposible", dijo Czyz. "Pero entonces Jürgen dijo: 'Mira, Wojtek, estamos aquí. Estoy aquí por ti - disfrútalo'".

"Necesitamos personas como Jürgen".

Después de la ceremonia de apertura - a diferencia de los Juegos Olímpicos - no subieron a escena ninguna estrella global importante. La presencia de Klopp transmitió un mensaje. "Necesitamos personas como Jürgen para enfocarnos en la inclusión. Es un gran día", dijo Czyz con una sonrisa, a pesar del revés que incluso Jürgen Klopp no pudo prevenir desde las gradas. Czyz aún tenía dos oportunidades de avanzar después de perder 0-2 ante el favorito al oro Daniel Bethell del Reino Unido. ¿Podría buscar el apoyo de Klopp de nuevo?

A pesar de su enfoque en la vela, Wojtek Czyz decidió desafiarse a sí mismo en el bádminton y aspirar a los Paralímpicos en París, tal como Klopp había visto que él destacaba en otros deportes antes.

