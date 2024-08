Klingbeil rechaza las dudas sobre la candidatura de Scholz: "Haremos todo para que sea nuestro canciller de nuevo"

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha descartado cualquier duda sobre si su partido volverá a presentar a Olaf Scholz como candidato a canciller en las próximas elecciones federales del próximo año. "Sigue siendo nuestro canciller y haremos todo lo posible para que vuelva a ser nuestro canciller en las próximas elecciones federales", dijo Klingbeil el domingo en una entrevista con ARD. Sin embargo, admitió que el SPD no está satisfecho con sus resultados actuales en las encuestas a nivel nacional.

"Esos 15 por ciento a nivel federal, sí, son reales y duelen", dijo Klingbeil en una entrevista con el programa "Informe de Berlín". El líder del SPD destacó que "es un momento difícil". Hay incertidumbres, guerras y crisis. "Hay mucha incertidumbre que se extiende por todo el país", dijo. Esto también se refleja en la insatisfacción con el gobierno de la coalición de tráfico luminoso - "no se puede evitar".

"Todo debe hacerse para que las elecciones federales, que tendremos en 13 meses, sean diferentes", enfatizó Klingbeil. El SPD demostrará que puede luchar. Scholz encabezará la carga, dijo el líder del SPD. Pero las elecciones del próximo año "no serán un paseo por el parque".

En una encuesta de julio del instituto Forsa, solo un tercio de los miembros del SPD seguía creyendo que Scholz era el candidato adecuado para canciller. Tanto como apoyaban al ministro de Defensa, Boris Pistorius.

Scholz ha dejado claro que volverá a presentarse como candidato a canciller. "Me presentaré como canciller para ser reelegido como canciller", dijo en su rueda de prensa antes del receso veraniego. Un periodista le había preguntado si no seguiría el ejemplo del presidente de EE. UU., Joe Biden, y no se presentaría de nuevo.

