- "Kita-Abitur": Awo quiere dinero para cursos de idiomas en lugar de exámenes

La Asociación de Bienestar de los Trabajadores (Awo), principal proveedor de servicios de guardería, ha criticado enérgicamente los planes de exámenes de lenguaje obligatorios antes del ingreso escolar. "No necesitamos un Abitur de guardería en Baviera, el proyecto debe retirarse", enfatizaron las presidentas de Awo, Nicole Schley y Stefan Wolfshörndl. "En su lugar, lo que necesitamos es un compromiso con el fomento individual de todos los niños, incluyendo el área lingüística, mediante un título presupuestario adecuadamente financiado".

El gobierno estatal planea determinar el nivel lingüístico de los niños en un proceso de dos etapas antes del ingreso escolar: mediante una prueba lingüística establecida en el penúltimo año de guardería y mediante una evaluación lingüística en el momento de la inscripción escolar. Si se detectan deficiencias lingüísticas significativas, se requerirá un año preescolar obligatorio o la asistencia a clases de lenguaje. Los exámenes lingüísticos obligatorios se aplicarán por primera vez a los niños que comenzarán la escuela en septiembre de 2026. El proyecto actualmente se encuentra en la fase de consulta pública, en la que las asociaciones educativas y otros expertos pueden presentar sus comentarios.

Las habilidades lingüísticas adecuadas son importantes para obtener buenas notas

La dirección de Awo también reconoce que las habilidades lingüísticas adecuadas y el éxito académico son interdependientes. Sin embargo, preguntan: "¿Dónde encontrará el gobierno estatal el personal docente necesario para este proyecto, dado que muchos cursos preparatorios ya están fallando debido a la falta de personal?". Y esta no es la única pregunta abierta: ¿Occuparán los niños retrasados los lugares de guardería de los niños más pequeños? ¿Y qué pasará si los padres no pueden encontrar siquiera un lugar en la guardería para su hijo? Estas preguntas demuestran que el proyecto "no está bienpensado, sino que está improvisado", concluyeron Schley y Wolfshörndl.

A pesar de las preocupaciones de Awo sobre los exámenes lingüísticos obligatorios y las posibles faltas de personal, es necesario abordar los problemas lingüísticos en la educación de los niños. Si se abordan estas preocupaciones, las casas de niños también podrían beneficiarse de las habilidades lingüísticas mejoradas de sus residentes. Proporcionar apoyo lingüístico en las casas de niños podría mejorar su desarrollo general e integración en la sociedad.

