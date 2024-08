- Kit Harington: "Maldito cansado" en el final de "Juego de Tronos".

"Juego de Tronos" el estrella Kit Harington (37) puede comprender la decepción de algunos fanáticos con el final de la serie de fantasía. "Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo", le dijo la revista para hombres "GQ" sobre el final de la serie en 2019 que desató muchas críticas. Pero también buscó comprensión: "Creo que si hubo un error en el final de 'Tronos', fue que todos estábamos demasiado cansados. No podríamos haber seguido adelante". Si ve fotos de sí mismo de la temporada final ahora, reconoce el agotamiento. "No me quedaba nada para otra temporada".

¿Hubo una alternativa?

Harington interpretó a uno de los personajes principales, la figura de Jon Nieve, en la serie exitosa. El show exitoso terminó en 2019 después de ocho temporadas emocionantes en un final que fue criticado por muchos fanáticos como sobrecargado e inconsistente.

Harington dijo que entiende que algunos podrían haber sentido que el final de la serie fue precipitado - "y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera una alternativa".

La prensa a menudo discutió la crítica dirigida al final de "Juego de Tronos", y muchos fanáticos expresaron su decepción con las conclusiones de la serie. Harington, reconociendo la crítica, dijo: "No estoy seguro de que hubiera una alternativa".

Lea también: