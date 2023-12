Kit Connor saliendo no es de tu incumbencia

Connor, protagonista de la comedia romántica adolescente de Netflix "Heartstopper", declaró el lunes que se sentía obligado a salir del armario, una novedad preocupante en la intersección de la cultura de la cancelación y la vigilancia de la identidad.

En la serie sobre la mayoría de edad, con una trama refrescante y queer, Connor interpreta a Nick Nelson, un jugador de rugby de un instituto británico, junto a su compañero de clase Charlie Spring, interpretado por Joe Locke, que se enamora de él. A lo largo de los ocho episodios de la serie, adaptación de la novela gráfica homónima de Alice Oseman, Nick empieza a cuestionarse su propia sexualidad en medio de sus crecientes sentimientos por Charlie.

La serie tuvo tan buena acogida cuando se estrenó este año que ya ha sido renovada por dos temporadas más. Es una de las primeras en centrarse en personajes LGBTQ -tanto Nick como Charlie, así como otros del reparto principal- dirigida a un público adolescente y adulto joven. A diferencia de series como "Sex Education" y "Euphoria", que, aunque también cuentan con una maravillosa diversidad sexual y de género, son más explícitas.

Las peticiones para que Connor abordara su propia orientación comenzaron esta primavera con burlas en Twitter, a las que él respondió con un tuit: "Twitter es muy divertido, tío. Parece que algunas personas de aquí conocen mi sexualidad mejor que yo...". Sin embargo, la presión no disminuyó y Connor se convirtió en el blanco de lo que las redes sociales denominaron "queerbaiting", alegando que la serie intentaba atraer a la gente con temas LGBTQ más amplios sin revelar deliberadamente la identidad de su personaje, y tal vez que Connor estaba haciendo lo mismo.

La verdad sobre el personaje de Nelson, así como la identidad de Connor en la vida real, puede ser mucho más matizada. No obstante, Connor, que claramente se sentía acorralado, tuiteó en Halloween a su millón de seguidores que era bisexual: "atrás un minuto. soy bisexual", escribió. "Felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de vosotros no habéis entendido el objetivo del programa. adiós".

Hay mucho que desentrañar en esta historia, y no menos importante es que un joven adulto se ha visto obligado a compartir muy públicamente partes de su propia identidad que son muy privadas, y que aún pueden estar en proceso de cambio.

Connor sintió la presión de una turba moralista de las redes sociales, una fuerza rápida para atacar y lenta para perdonar, que exige que respondas a sus preguntas inmediatamente y sin espacio para matices o contexto. No es así como deberíamos actuar como cultura.

A veces, la turba de Twitter saca a la luz problemas reales y los resuelve favorablemente con mayor rapidez. Otras veces, simplemente lo revienta todo y se marcha, sin importarle las víctimas que deja a su paso.

La salida del armario de Connor es la última de una serie de famosos que se han visto obligados recientemente a revelar su identidad, para evitar que los medios sensacionalistas o las "filtraciones" lo hagan por ellos, y contrasta con la larga historia de famosos de Hollywood obligados a permanecer en el armario o poner en peligro sus carreras.

Desde el actor Rock Hudson en el siglo XX hasta el actor trans Elliot Page en la actualidad, los artistas han tenido que vivir una doble vida y ocultar su verdadera identidad para permanecer en la lista A, incluso para seguir vivos y a salvo. Ellen DeGeneres tardó décadas en reconstruir su carrera después de salir del armario en la portada de la revista TIME en 1997, al mismo tiempo que su personaje en la sitcom homónima de ABC.

Es cierto que muchos personajes LGBTQ de los medios de comunicación contemporáneos han evolucionado -de asesinos, víctimas de asesinatos, trabajadores del sexo y personajes unidimensionales que sirven de chiste- a seres humanos de verdad, incluidos los que no son meros compinches sino protagonistas.

Entre ellas están Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson e Indya Moore en "Pose" de FX; Sara Ramirez como Callie Torres en "Anatomía de Grey" (y, sí, como Che Diaz en el spinoff de "Sexo en Nueva York" "Y así sucesivamente"); los repartos de las películas de este año "Fire Island" y "BROS"' y Zendaya como Rue Bennett de "Euphoria" de HBO, por nombrar sólo a algunas. Hemos recorrido un largo camino en poco tiempo en términos de representación en los medios de comunicación.

(HBO y HBO Max son propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery).

(De izquierda a derecha) El reparto de "Heartstopper" -Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan y Sebastian Croft- asiste al Orgullo de Londres el 2 de julio.

Ahora el público LGBTQ se plantea con razón las difíciles cuestiones de quién puede interpretar a personajes LGBTQ. ¿Una persona cisgénero que interpreta a un personaje transgénero equivale a un actor blanco disfrazado de negro, o a interpretar el papel de una persona BIPOC, o existe una prueba de fuego diferente? ¿Significa actuar interpretar a un personaje distinto de la identidad personal del actor, o hay reglas que aún no hemos trazado ni mantenido adecuadamente?

Actores cisgénero como Eddie Redmayne, nominado al Oscar por su papel de mujer transexual en "La chica danesa", declaró posteriormente que se arrepentía de haber interpretado ese papel y que debería haberse reservado para una mujer transexual. Pero otras elecciones de reparto, como Cate Blanchett o Mara Rooney interpretando a lesbianas en la impresionante película de 2015 "Carol", parecen más perdonables. Quizás el hecho de elegir a alguien para interpretar a un personaje con el que no se identifica en su vida personal sea más aceptable si lo hace un director, productor o guionista que habita esa identidad de forma auténtica.

¿Quién puede crear arte y medios de comunicación queer y qué se considera una representación fiel? ¿Llamaría la atención una serie de televisión o una película si se sustituyera a un reparto cishet plagado de estrellas en aras de una representación alineada? ¿Y si los guionistas o directores de la serie son homosexuales, pero los actores no?

Si bien es un avance que actores abiertamente homosexuales sean elegidos para papeles protagonistas, utilizar las críticas por "queerbaiting" y apropiación como excusa para obligar a un adolescente o a cualquier actor a salir del armario no es la respuesta. Estas conversaciones han alcanzado un punto álgido, y el resultado es que se está perjudicando a personas a las que se les debería permitir tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo salir del armario, si es que lo hacen.

Durante miles de años, los seres humanos han sentido la necesidad de categorizar las cosas del mundo para darles sentido. Los jóvenes están alterando ese marco rígido con identidades de género y expresiones románticas más fluidas. Eso incomoda a algunas personas (léase: las actuales guerras culturales contra los niños trans, los derechos LGBTQ, la literatura y las políticas escolares, entre otras cosas). Pero muchos de esos disruptores también exigen que personas como Connor se pongan ahora una caja con una etiqueta en la parte delantera, y la compartan con el mundo en poco tiempo.

Salir del armario no es un acto aislado ni algo que permanezca fijo, ¿y por qué debería serlo? Las identidades son maleables y muchos jóvenes todavía están en el camino de encontrarse a sí mismos. Lo que no debemos hacer es avergonzar públicamente a alguien para que revele una parte de sí mismo que quizá no esté preparado o no quiera compartir.

En un momento en el que los derechos de las personas LGBTQ están cada vez más amenazados en Estados Unidos y en todo el mundo, salir del armario implica una evaluación totalmente diferente de los riesgos y las repercusiones. Sólo hay una persona que debería tomar esa decisión, y no, no es un troll de Twitter.

Nota: Haymuchos recursos disponibles para aquellos que quieran aprender más sobre cómo apoyar mejor a los que están saliendo del armario como LGBTQ, y para las personas que están explorando los rincones queer de su propio sentido de sí mismo.

Allison Hope es una escritora cuyo trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate y otros medios.

Fuente: edition.cnn.com