- Kimmich planea cambiar de capitán del DFB: "Ilkay ha dejado de mantener... "

Parece que la estrella del Bayern, Joshua Kimmich, se está posicionando como un posible contendiente para el rol de capitán en la selección alemana de fútbol. Previamente, Kimmich servía como segundo de Ilkay Guendogan y podría asumir el puesto después de la partida de Guendogan de la selección DFB. Después de la victoria de Bayern Munich por 2-0 sobre SC Freiburg en la Bundesliga, Kimmich expresó: "Fui el segundo capitán durante la Eurocopa. Ahora que Ilkay se ha retirado, los roles cambiarán, las cartas se redistribuirán".

Los jugadores alemanes se reunirán en Herzogenaurach el lunes para prepararse para los partidos contra Hungría y los Países Bajos en la Liga de las Naciones. Con la retirada de los campeones del Mundial de 2014, Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller y Guendogan, el jugador de 29 años Kimmich, con 91 partidos internacionales, se convierte en el jugador más experimentado en el equipo del entrenador Julian Nagelsmann.

Kimmich confiesa que aún no ha hablado con Nagelsmann sobre el rol de capitán y no está seguro de ser el sucesor adecuado de Guendogan. "No estoy seguro, veremos. Para ser honesto, no he pensado mucho en eso", admite Kimmich en cuanto a su interés en el puesto de capitán. "Llegaré mañana. Luego veremos qué dice el entrenador". Nagelsmann está programado para dar una conferencia de prensa en Herzogenaurach el lunes a las 2:30 pm, donde se espera que revele su decisión sobre el capitán.

Kimmich se unirá a sus compañeros alemanes en Herzogenaurach para prepararse para los partidos de la Liga de las Naciones contra Hungría y los Países Bajos.

