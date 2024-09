- Kimmich abrazando su papel definitorio: "Evitando las actuaciones en solitario"

Este pequeño parche de material en su brazo izquierdo podría no parecer significativo, pero con la prestigiosa banda de capitán negro-rojo-oro, Joshua Kimmich asume el papel de su existencia futbolística. Tras la primera sesión de entrenamiento de la selección nacional antes del choque de la Liga de Naciones contra Hungría el sábado (8:45 PM/ZDF), el ambicioso astro del Bayern, como se esperaba, habla de sentimientos como el orgullo y el honor, y menciona naturalmente el "extraordinario" impacto que la designación del seleccionador Julian Nagelsmann tiene en él. Sin embargo, no suena como una típica frase profesional de su boca.

Kimmich realmente siente esto. "Como niño, sueñas con convertirte en jugador nacional. Lo garabateas en la libreta de tu amigo. Pero está muy lejos y es increíble", comparte bajo el intenso foco en la plataforma de la DFB. "Nadie sueña con ser capitán", añade.

Predecesores formidable como capitanes de la Copa del Mundo

Y ahora, a los 30 años, se convierte en la figura principal de la selección nacional. Kimmich se une a una ilustre lista de precedentes. Su objetivo es sostener la Copa del Mundo de oro en sus manos como el quinto capitán alemán después de Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthäus (1990) y Philipp Lahm (2014) el 19 de julio de 2026, en el estadio de fútbol de los New York Giants y New York Jets. "La Copa del Mundo aún está lejos, pero siempre está en el fondo de mi mente", dice Kimmich.

Nacido en Rottweil, Baden-Württemberg, Kimmich liderará al equipo de la DFB contra el rival del grupo de Euro, Hungría, en Düsseldorf por primera vez como capitán oficial. Esta tarea no es desconocida para él, ya que la ha desempeñado anteriormente como sustituto del capitán permanente. Ahora, es el sucesor de Ilkay Gündogan.

¿Qué tipo de líder aspira Kimmich a ser? Sobre todo, un líder exitoso. "Especialmente mi generación no tiene nada más que perder. Queremos todos los títulos, todas las oportunidades. Y queremos empezar con la Liga de Naciones", declara resueltamente.

"Pilares se han derrumbado"

"No nos queda nadie en el equipo que haya ganado la Copa del Mundo". Solo unos pocos ganadores de la Copa Confederaciones como él. Quiere liderar al equipo junto con otros líderes como sus segundos Antonio Rüdiger (31) y Kai Havertz (25). "El capitán no es un acto en solitario", dijo Kimmich. Especialmente después de la partida de Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller y Gündogan, "necesitamos a muchas personas que asuman la responsabilidad. Los pilares se han derrumbado".

Para Nagelsmann, el capitán es "el representante del equipo". Uno de los puntos de contacto más importantes. Un punto sólido -en y fuera del campo. Kimmich, con 91 apariciones internacionales, es el jugador más experimentado en el equipo actual. Su promoción fue esperada y justificada.

Ya era uno de los tres capitanes durante la Eurocopa. Gündogan y Müller ya no están presentes. Como resultado, Kimmich se convirtió en "el prospecto destacado", como lo expresó Nagelsmann: "Josh es, de la manera en que realiza su trabajo como futbolista profesional, un modelo de rol para todo el grupo. Siempre da todo. Siempre quiere entrenar -a menudo demasiado. Nunca está cansado. Siempre quiere ganar. Lidera con su mentalidad".

Para preparar el partido contra Hungría, Kimmich solo pudo disfrutar parcialmente de su papel multifuncional en el campo de entrenamiento. Puso fin a su entrenamiento temprano por la mañana del martes, junto con sus compañeros del Bayern Aleksandar Pavlovic y el casi completamente descansado Jamal Musiala. Los únicos tres profesionales del Bayern restantes en el equipo de la DFB habían jugado en la Bundesliga contra Freiburg el domingo por la noche y recibieron entrenamiento menos intenso.

Jugar más a la derecha en lugar del mediocampo: ¡¿Y qué?!

La capitanía seguirá impulsando a Kimmich. Sin embargo, ya no parece tan decidido como antes. Esto es notable en su aceptación de la decisión de Nagelsmann de no seleccionarlo para llenar el gran vacío en su posición preferida. En el mediocampo, se necesitan sucesores para Toni Kroos e Ilkay Gündogan. No se le considera ese sucesor.

Kimmich sigue stationed en la derecha en el equipo de la DFB. "Veo más como una fuerza el poder jugar ambas posiciones", dice ahora más compuesto. "Me ha ayudado a llegar donde estoy hoy". Como defensa derecho, "también disfrutó" de la Euro 2020.

Para el entrenador nacional, Kimmich está muy lejos de ser una figura periférica en la derecha. Nagelsmann explícitamente lo elogió: "Josh estableció un estándar en la Eurocopa. Tuvo los mejores valores de todos los defensas derechos. Continuará jugando esa posición". Y perhaps crown his DFB career as captain there. In the Euro 2016, he fought his way into the starting eleven as a newcomer; incidentally, also as a right-back. Kimmich rose to become the spokesperson for the promising 1995 generation - and became the face of the disappointing tournaments in 2018 (World Cup), 2021 (Euro), and 2022 (World Cup).

After the home Euro, where he felt they could have won back the fans despite the quarter-final exit, he looks to the future with a "positive feeling": "Todo el equipo está ansioso por jugar por Alemania". Especialmente él - con un pequeño parche de tela en su manga izquierda.

