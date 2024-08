- Kim Kardashian: "Mis hijos quieren acostarse conmigo"

Reality TV star Kim Kardashian reportedly receives consejos de citas de sus hijos. "Es tan gracioso porque mis hijos están intentando emparejarme", le dijo la de 43 años a Jimmy Fallon en "The Tonight Show".

Sus cuatro hijos de su matrimonio ahora divorciado con el rapero Kanye West están abiertos a que su madre salga con alguien nuevo - "pero yo no", dijo Kardashian. Los cuatro son "muy específicos" y hacen listas. Su hijo de ocho años Saint quiere que su madre salga con "cualquier jugador de baloncesto o fútbol", reveló Kardashian.

La empresaria presentó una demanda de divorcio contra West en febrero de 2021 y salió brevemente con el cómico Pete Davidson después. Antes de West, tuvo relaciones con los jugadores de fútbol Reggie Bush y Miles Austin, y estuvo brevemente casada con el jugador de baloncesto Kris Humphries. Entre 2000 y 2004, Kardashian estuvo casada con el productor musical Damon Thomas.

Kim, mientras discutía los consejos de citas de sus hijos en "The Tonight Show", admitió: "♪ No voy a mentir ♪, no estoy interesada en salir con nadie en este momento". Saint, uno de sus hijos, sugirió que debería salir con "cualquier jugador de baloncesto o fútbol".

