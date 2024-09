Kim da la bienvenida a Shoigu en Pyongyang a las 10:46

09:20 Acuerdo de Despliegue de la Brigada Lituana Firmado

Los gobiernos de Lituania y Alemania han sellado un acuerdo para establecer el marco necesario para desplegar una brigada completamente equipada en Lituania, parte de la nación balcánica de la OTAN. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas pusieron sus firmas en el acuerdo en Berlín. Según el Ministerio de Defensa, este nuevo acuerdo sirve para ampliar el Acuerdo de Fuerzas de la OTAN, aclarando la situación legal de los soldados y civiles alemanes en Lituania, lo que brinda una sensación de seguridad jurídica. El acuerdo aborda cuestiones como los derechos de residencia, la legislación fiscal, la educación, la atención médica, la regulación del tráfico y la seguridad pública, entre otras. Por ejemplo, establece las bases para la creación de escuelas y jardines de infantes alemanes en Lituania. Se espera que la brigada comience sus operaciones en 2027.

09:42 Familia de Kalesnikava Expresa Preocupación por la Salud de la Lideresa de la Oposición

La hermana de la líder de la oposición bielorrusa, Maria Kalesnikava, ha expresado su preocupación por su bienestar. Tatjana Chomitsch reveló que Kalesnikava ha sido mantenida en condiciones deplorables durante cuatro años, pesando solo 45 kg a 1.75 metros de altura. Chomitsch comparte que ha recibido información de antiguos detenidos que afirman que la situación de Kalesnikava es crítica, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones durante mucho tiempo. Acusa a las autoridades de someter a su hermana a tortura física y psicológica. El Ministerio del Interior de Bielorrusia no respondió a una solicitud de comentarios sobre el trato duro a Kalesnikava. Kalesnikava, de 42 años, ha servido como un símbolo potente de resistencia desde los protestas de 2020 contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y posteriormente fue condenada a una pena de 11 años por supuestamente planear un golpe de estado.

10:17 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin: "El Error de Putin No Hace los Titulares de la Mañana"

Los temores de escalada provocados por las repetidas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania, en caso de que se le permita lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso, han estado aumentando. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz señala varias razones por las que el alarde de sables de Putin no ha llamado mucho la atención.

10:46 Volodin Acusa a la OTAN de Llevar a Cabo una Guerra Contra Rusia

El presidente de la Cámara de Diputados rusa, Vyacheslav Volodin, ha acusado a la OTAN de estar activamente involucrada en los conflictos en curso en Ucrania. "Están llevando a cabo una guerra contra nosotros", señaló en un mensaje en Telegram. Sugiere que la OTAN está ayudando a Ucrania a seleccionar ciudades rusas como objetivos para ataques, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno ucraniano.

08:56 Diplomáticos Británicos Expulsados de Rusia por Cargos de Espionaje

Las autoridades rusas han expulsado a seis diplomáticos británicos por supuestas actividades de espionaje. El servicio de inteligencia FSB afirma que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres está orquestando una escalada política y militar con el objetivo de debilitar a Rusia en su guerra contra Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, alegó que la embajada británica ha estado causando intencionalmente daño al pueblo ruso. La expulsión de estos diplomáticos puede estar relacionada con discusiones sobre la posible provisión de armas de largo alcance a Ucrania por parte de Reino Unido y EE. UU. El primer ministro británico Starmer está programado para reunirse con el presidente de EE. UU. Biden más tarde hoy.

08:31 El Presidente de Ucrania Exige la Liberación de Misiles de Largo Alcance

El presidente de Ucrania, Zelensky, ha estado abogando por la liberación de misiles de largo alcance durante varias semanas para atacar posiciones militares rusas. Los EE. UU. y el Reino Unido están programados para discutir este asunto. El presidente ruso Putin no ha dudado en responder con una advertencia contundente al Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Compartir su Experiencia en el Combate de Armas Occidentales con sus Aliados

Rusia ha ofrecido compartir su experiencia en el combate de diversas armas occidentales con sus aliados. El vice ministro de Defensa ruso Alexander Fomin señaló esto en una conferencia de seguridad en China, según la agencia de noticias rusa RIA. Dijo que Rusia tiene un conocimiento profundo sobre el combate de diferentes armas occidentales y está más que lista para compartir esta experiencia con sus partenaires. Los conflictos han llevado al advenimiento de la guerra moderna, con armas rusas capaces de neutralizar a sus contrapartes occidentales.

07:34 Individuos Arrestados por Quemar Vehículos Militares en Kyiv

Cinco individuos han sido arrestados por incendiar vehículos militares en Kyiv en un intento de desprestigiar al ejército, en nombre de un servicio de inteligencia ruso. Según el servicio de inteligencia doméstico de Ucrania, los hombres vinieron de diversas partes de Ucrania para buscar empleo en la capital y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram por dinero rápido. Grab

06:29 Japón Despliega Caza de Combate tras Avistamiento de Aviones Rusos Cerca de OkinawaLa fuerza aérea de Japón desplegó cazas de combate el jueves después de que dos aviones rusos rodearan su territorio. Los aviones rusos, Tu-142, no invadieron el espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. A lo largo del día, los aviones volaron desde el mar hacia la región sur de Okinawa, informó el ministerio. En respuesta, "desplegamos cazas de la Fuerza de Autodefensa Aérea en una capacidad de emergencia", anunció el ministerio. Los aviones rusos finalmente se dirigieron hacia el norte. El Ministerio de Defensa también informó que los aviones cruzaron las Kuriles, una región disputada entre Japón y Rusia. Earlier this week, Russian and Chinese warships started joint exercises in the Sea of Japan. These exercises are part of a major naval exercise. The last time Russian military planes circled Japan was in 2019. For more details, click here.

06:07 Rusia Afirma que EE. UU. Persigue Política de Contención Contra Ella y ChinaEl viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, declaró en una conferencia de seguridad de China que EE. UU. persigue una política de contención contra Rusia y China. La declaración fue informada por la agencia de noticias rusa Tass. Fomin informó a Tass que Rusia y China apoyan la creación de un mundo justo, multipolar, basado en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, el Occidente se prepara para las guerras en Asia mediante la creación de nuevos bloques de seguridad en la región, afirmó.

05:27 Ucrania Informa de un Ataque Aéreo Ruso a un Buque de Carga en el Mar NegroLa Marina de Ucrania proporcionó información adicional sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque de carga civil en el Mar Negro. Según ellos, un bombardero Tu-22 probablemente lanzó un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. El buque, bajo la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, navegaba desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto con un cargamento de trigo. Un informe de la BBC indicó que, en ese momento, el buque de carga se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania. En lugar de un misil crucero Ch-22, diseñado para atacar portaaviones, se informó que se utilizó un misil menos potente Ch-31, utilizado para la supresión de radares, informó el informe adicional.

03:19 Circunstancias Desconocidas Rodean la Muerte de un Soldado Moldavo en la Línea de DemarcaciónUn soldado moldavo murió en circunstancias desconocidas mientras cumplía su deber en la línea de separación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldova informó que parecía que el soldado había sido fatalmente herido por un disparo de su propia arma mientras cumplía su deber en su puesto. La policía y los profesionales médicos ahora examinan la situación, informó el ministerio. Soldados de ambos, Moldova y Transnistria, así como tropas rusas, están estacionados en la línea de separación entre los dos lados desde un conflicto en 1992 después del colapso de la Unión Soviética. Los incidentes en la línea de separación son raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido Asegura que No Habrá Participación de la OTAN en el Conflicto de Ucrania

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rechazó la afirmación del presidente Putin de que la entrega de armas avanzadas del Occidente a Ucrania para ataques en profundidad en territorio ruso representa la participación de la OTAN. "Ukrania tiene el derecho a la defensa propia", dijo Starmer, enfatizando que el Reino Unido apoya este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este contexto. Sin embargo, el Reino Unido no busca el conflicto con Rusia, reiteró Starmer. Lee más aquí.

01:09 Embajador de EE. UU. en Kiev Espera un Apoyo Más Agresivo de Kamala Harris a Ucrania

El antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que si la candidata presidencial demócrata Kamala Harris es elegida, es probable que sea más supportive de Ucrania que el actual Joe Biden. La postura de Harris ha sido más assertiva en ciertos ámbitos, afirmó Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Desde Biden, Harris ha sido más rápida en tomar decisiones sobre HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. Actualmente, Biden también es cauteloso sobre el hecho de permitir a Ucrania lanzar ataques en profundidad en territorio ruso. Taylor espera una política más agresiva de Harris, probablemente debido a posibles cambios en el equipo de política exterior de la Casa Blanca.

00:27 Presidente Ucraniano Agradece a Estonia por la Ayuda Militar

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio la bienvenida al presidente estonio Alar Karis en Kiev, expresando su gratitud por la ayuda militar de Estonia. El país miembro de la UE y la OTAN ha comprometido el 0,25% de su PIB anual para apoyar las necesidades de defensa de Ucrania. Las conversaciones cubrieron la reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania para unirse a la UE. Mientras tanto, la primera ministra lettona Evika Siliņa también prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 Tribunal Alemán Dictamina que el BND No Está Obligado a Revelar Información sobre la Evaluación de UcraniaEl servicio de inteligencia federal alemán (BND) no está obligado a revelar si describió una victoria militar ucraniana como difícil o imposible a un periodista en conversaciones secretas, dictaminó el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND no tiene que revelar qué medios participaron en estas conversaciones privadas, tampoco. Sin embargo, debe revelar el número de conversaciones confidenciales individuales que el BND tuvo sobre la situación militar de Ucrania este año, dictaminó el tribunal. La solicitud del periodista de una orden provisional fue principalmente denegada debido a un artículo de periódico de mayo que afirmaba que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba diseminando deliberadamente evaluaciones negativas de la situación militar en Ucrania para dar forma a la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición del semáforo abogan por el uso de armas de largo alcance contra RusiaLos políticos de la coalición del semáforo abogan por la autorización de Kyiv para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, le dice a T-Online que es apropiado y conforme al derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance. Roth sugiere como posibles objetivos rusos para armas de largo alcance los campos de aviación militares, los centros de mando o las bases de lanzamiento, ya que desde allí se lanzan "ataques brutales contra objetivos civiles ucranianos". El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, está de acuerdo en que es hora de autorizar "atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow". El político verde Anton Hofreiter enfatiza que Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques con cohetes contra hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía. Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe poder atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre las ideas de Trump regarding UkraineEl candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance sugiere que el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. En una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance explica que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para "discutir qué aspecto podría tener una solución pacífica". Vance cree que Trump podría llegar a un acuerdo rápidamente. Trump es conocido por su simpatía hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su crítica repetida de la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Trump también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, pero no proporciona detalles.

21:03 "Dios está con nosotros. Somos rusos" - Procesión fascista en San PetersburgoNo pueden disputar su afirmación, y ella no puede argumentar en contra: "Dios está con nosotros. Somos rusos", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo. Repetidamente, gritan: "¡Adelante, rusos!". La ocasión para su procesión es el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, honrado como héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda rusa: "El Atlántico es la barrera ideal"En opinión del popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar perfecto para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. ¿Y no son impactantes en París? Cuando se le recuerda por un discutiente que no hay tantos rusos, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". O también se podría mirar a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoMuchas casas ucranianas que han soportado bombardeos hasta ahora carecen de ventanas, lo que crea un problema serio a medida que se acerca el invierno. Para abordar esto, la ONG británica "Insulate Ukraine" viaja a zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

