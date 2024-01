Kim Clijsters se pierde el Abierto de Australia por lesión

Clijsters sufrió una lesión de rodilla y dijo que no podrá competir en el Abierto de Australia dentro de dos meses.

"He tenido que tomar la decisión de que no podré competir en enero", escribió la cuatro veces campeona de majors y ex número 1 del mundo en un tuit el lunes.

"Estoy en rehabilitación y tratamiento por una lesión de rodilla. Es un contratiempo, pero estoy más decidido que nunca a volver al deporte que amo. Agradezco de verdad todo vuestro apoyo y ánimo".

En septiembre, Clijsters anunció que ponía fin a su retirada y regresaba al tenis a los 36 años.

La última vez que jugó partidos de competición fue a los 29 años, en el US Open de 2012. Tras su retirada entonces, la belga fue incluida en el Salón Internacional de la Fama del Tenis como miembro de la clase de 2017.

Este será el segundo regreso de Clijsters a este deporte. La primera vez que regresó con éxito a la WTA fue en 2009, cuando ganó tres de sus cuatro grandes títulos -el Abierto de Estados Unidos en 2009 y 2010 y el Abierto de Australia en 2011- tras perder sus cuatro primeras finales de grand slam.

Con su victoria en el US Open de 2009, Clijsters se convirtió en la tercera jugadora de la WTA en ganar un grande después de dar a luz, tras Margaret Court y Evonne Goolagong. Volvió al número 1 del mundo el 14 de febrero de 2011.

"Aunque tengo mucho trabajo por delante en los próximos cuatro meses, mi mayor motivación es el reto personal que supone: tanto física como mentalmente, quiero ponerme a prueba de nuevo", dijo Clijsters en un comunicado de prensa cuando reveló sus planes de regreso.

"A mis 36 años siento que soy demasiado joven para estar retirada y, con tantas atletas y madres inspiradoras compitiendo, no puedo esperar a volver a la pista de partidos y ver lo que es posible después de tener tres hijos".

Clijsters debutó en la WTA con 15 años en Amberes en 1999. Ganó su primer grande en 2005, en el US Open. En mayo de 2007 se apartó del deporte, se casó con el jugador de baloncesto estadounidense Brian Lynch y dio a luz a su hija Jada en 2008. También tiene dos hijos, Jack (nacido en 2013) y Blake (nacido en 2016).

Clijsters posee 41 títulos individuales y 11 títulos de dobles. Como ex número 1 del mundo y campeona de Grand Slam, Clijsters tendrá acceso a wild cards ilimitadas.

