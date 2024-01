Kiki Bertens, quinta cabeza de serie, abandona la pista en silla de ruedas tras ganar el Abierto de Francia

Bertens sufrió calambres a medida que se desarrollaba el último set y acabó hundiéndose en la tierra batida, aliviada y dolorida, tras su victoria por 7-6 (7-5), 3-6 y 9-7, que duró tres horas y 11 minutos.

La holandesa tuvo que remontar una desventaja de 5-2 y salvar un punto de partido en el tercer set mientras luchaba contra unos calambres que llegaron a ser tan fuertes que necesitó la silla de ruedas en Roland Garros.

Errani, que pareció burlarse de los calambres de Bertens durante el partido, abandonó la pista sin golpear las raquetas en la red, como es habitual, y también gritó una obscenidad al marcharse.

"Después de una hora, está lesionada, pero luego corre como nunca", dijo Errani, subcampeona del Abierto de Francia en 2012, a los medios de comunicación.

"Sale de la pista en una silla y ahora está en el vestuario y comiendo en el restaurante, perfecta. Ha exagerado. Me enfadó mucho. Así que, bien por ella, pero puede ganar sin hacer eso".

Con calma

Para el experto en tierra batida Rafael Nadal, fue más de lo mismo el miércoles.

El español sólo cedió cuatro juegos y superó a la estadounidense Mackenzie McDonald para avanzar a la tercera ronda por 6-1, 6-0 y 6-3.

Nadal tardó sólo 35 minutos en ganar el primer set y, tras romper el primer juego de servicio de McDonald en el segundo, dominó el partido.

El tenista de 34 años no tuvo ningún punto de ruptura y sólo cometió 15 errores no forzados.

"Me esfuerzo al máximo cada día. Estoy trabajando duro en cada entrenamiento para intentar ser cada vez mejor en cada partido", dijo Nadal. "Hoy no hacía tanto frío, así que eso es lo principal. No hacía tanto frío, las condiciones no eran tan malas".

Nadal ha ganado el Abierto de Francia un récord de 12 veces y ha perdido sólo dos partidos del Abierto de Francia desde 2005.

El 19 veces ganador del Grand Slam aspira a levantar el trofeo por cuarto año consecutivo.

El número 2 del mundo se enfrentará a Kei Nishikori o al italiano Stefano Travaglia en la siguiente ronda.

