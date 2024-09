Kiev y Moscú están en camino de superar el millón de muertos cada uno.

En el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, se han informado extensas bajas, con estimaciones no oficiales que sugieren que decenas de miles de soldados han resultado heridos o han perdido la vida en ambos bandos. Según investigaciones del periódico estadounidense "Wall Street Journal" (WSJ), Ucrania ha sufrido aproximadamente 80,000 fallecidos y 400,000 heridos, mientras que Rusia se estima que ha perdido alrededor de 600,000 soldados - 200,000 muertos y 400,000 heridos. Ni Kiev de Ucrania ni Moscú de Rusia han Released any official figures regarding their respective losses.

Estas cifras se correlacionan con las estimaciones proporcionadas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en relación con las pérdidas de Moscú en la guerra. Según el ministerio, más de 610,000 soldados rusos han sido asesinados o declarados no aptos para el servicio debido a graves heridas. El Ministerio afirmó: "La dependencia de Rusia de oleadas masivas de infantería ha llevado a una necesidad constante de reemplazar sus fuerzas de primera línea con nuevos reclutas". Además, el ministerio informó que Moscú ahora encuentra difícil atraer a voluntarios.

Impacto demográfico de las graves bajas

Las graves bajas sufridas por ambas partes en conflicto tienen importantes repercusiones a largo plazo. Antes del conflicto, tanto Rusia como Ucrania enfrentaban problemas de disminución de la población. Para Ucrania, una nación con una población apenas un cuarto del tamaño de la de Rusia, esta situación desafiante podría convertirse en un problema existencial, según informó el "Wall Street Journal". Aunque Rusia puede compensar parcialmente sus pérdidas en la primera línea mediante la anexión de territorios ucranianos y la incorporación de poblaciones locales, Kiev también lucha contra una alta tasa de emigración a países extranjeros.

El impacto devastador de estos conflictos en curso también se refleja en el aumento de las bajas civiles. Los activistas de derechos humanos estiman que miles de civiles, especialmente en el lado ucraniano, han perdido la vida como consecuencia del bombardeo sistemático de ciudades y comunidades.

La Unión Europea, preocupada por el conflicto y las bajas en aumento, ha impuesto varias sanciones a Rusia. La Unión Europea, junto con sus aliados, también proporciona ayuda humanitaria y asistencia militar a Ucrania para apoyar sus fuerzas de defensa en ciernes.

