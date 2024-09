Kiev solicita autorización de armas: "Parece que Biden sigue firme en su decisión"

13:58 Zelensky anuncia el regreso de otros 103 cautivos de la custodia rusa Ucrania ha confirmado un intercambio de prisioneros con Rusia, con otros 103 individuos regresando a Ucrania, según declara el presidente Zelensky. Estos individuos incluyen soldados, miembros de la Guardia Nacional, guardias fronterizos y policía. Eran defensores de diversas regiones, como Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv, Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. aprueba la venta de avanzados aviones de combate F-35 a Rumania El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado la venta de 32 avanzados aviones de combate F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explica: "Rumania es un aliado vital en la alianza de la OTAN, dedicado a la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Este trato, valorado en hasta $7.2 mil millones, suministrará a Rumania aviones de combate multipropósito de sigilo de la empresa Lockheed Martin, lo que significativamente mejorará sus capacidades de defensa aérea. La primera entrega se espera para 2031.

13:02 Rusia reporta el intercambio de 200 prisioneros con Ucrania Rusia y Ucrania han llevado a cabo un intercambio de prisioneros, con más de 200 individuos siendo liberados, según informes rusos. Cada lado envió de vuelta 103 personas. Los soldados rusos actualmente están recibiendo asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Estos soldados supuestamente fueron capturados en Kursk, donde las tropas ucranianas habían avanzado en agosto. El lado ucraniano aún no ha respondido a estas afirmaciones. El viernes, el presidente Zelensky anunció la liberación de 49 prisioneros de guerra de la custodia rusa. Permanece incierto si estos individuos formaban parte del intercambio anunciado por Rusia.

12:50 Rusia reclama la captura de otro pueblo en el este de Ucrania En el este de Ucrania, Rusia reclama haber capturado otro pueblo, llamado Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano). Este pequeño pueblo se encuentra en el área que rodea la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que actualmente está amenazada por el avance ruso. Rusia ha hecho progresos significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas.

12:21 Medvedev amenaza con la destrucción total de Kyiv El antiguo presidente ruso Dmitri Medvedev ha amenazado con la destrucción total de la capital ucraniana, Kyiv. Rusia afirma tener motivos para utilizar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no ha implementado esta medida. En respuesta al uso por Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría utilizar tecnología militar rusa más moderna y no nuclear para convertir Kyiv en un "punto fundido gigante".

11:50 Se libran combates en Kurakhove Se están librando intensos combates en el este de Ucrania, principalmente alrededor de la ciudad de Kurakhove. Esta situación está causando frustración entre los locales. La reportera de ntv, Kavita Sharma, reporta desde Dnipro.

11:12 Odesa sufre ataques con drones Se está obteniendo información detallada sobre el gran ataque con drones de la noche anterior: Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, según la fuerza aérea ucraniana. De ellos, 72 drones fueron derribados. No hay comentarios oficiales sobre las secuelas del ataque. Sin embargo, el gobernador de la región del Mar Negro en Odesa informa sobre daños considerables en varios edificios en un suburbio de la capital regional y en almacenes en el distrito de Ismajil. En Kyiv, también cayeron escombros, según informes oficiales. No se han encendido fuegos en Kyiv, según los informes.

10:31 Stoltenberg habla sobre mapas falsos de territorio de la OTAN antes de la guerra El secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos esfuerzos diplomáticos antes de la guerra en febrero de 2022 para disuadir a Rusia de invadir Ucrania. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, presidida por Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de los territorios orientales de la alianza, lo que la OTAN consideró inaceptable. Stoltenberg explica que a pesar de esta creencia en el diálogo, volvieron a reunirse con los dos viceministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa. En la reunión, los rusos afirmaron que no había planes de invasión y que Rusia estaba bajo amenaza de Ucrania. Mostraron mapas que supuestamente mostraban incorrectamente las fronteras de la OTAN, como la representación errónea de Dinamarca como territorio de la OTAN. Stoltenberg admite que no está seguro si la información incorrecta fue resultado de una mala preparación o de acciones deliberadas. Al mirar atrás, lamenta que la OTAN y sus aliados no hubieran proporcionado antes más apoyo militar a Ucrania. Indica que si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto, pero no puede decir si habría sido suficiente.

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo de Estacionamiento: "Lituania ve la brigada de combate alemana como ayuda" Lituania y Alemania finalizan un contrato gubernamental: garantiza al estado báltico de la OTAN que una brigada alemana lista para combate será estacionada en el país. El experto militar Thomas Wiegold habla sobre el trasfondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Las Intenciones de Kim: Fortaleciendo los lazos con Moscú El líder norcoreano Kim Jong Un supuestamente tiene la intención de fortalecer las relaciones con Rusia, según los medios de estado. Después de conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de estado informan sobre una amplia conversación sobre "ampliar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para proteger sus intereses de seguridad respectivos, así como la situación regional e internacional". Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y misiles para la guerra de Ucrania. Pyongyang niega estas acusaciones como "ridículas".

08:59 Armas occidentales para Ucrania: Starmer y Biden discutirán nuevamente en la Asamblea General de la ONU Pronto habrá otra discusión sobre si Ucrania debe tener permiso para utilizar armas avanzadas occidentales contra objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer dijo esto después de una reunión con el presidente de EE. UU. Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el tema. Biden y Starmer lo discutirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", dijo Starmer. Los medios británicos informan que Biden teme un conflicto nuclear y está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses que incorporan tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses.

08:23 Zelensky sobre la declaración de Trump: "Habla de campaña electoral es habla de campaña electoral" El candidato presidencial republicano de EE. UU. Donald Trump declaró repetidamente que podría resolver el conflicto de Ucrania en un día, pero sin presentar un plan. Durante una entrevista con CNN, se le pregunta al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre su interpretación de esta declaración. "No puedo entenderlo hoy debido a la falta de detalles", dice Zelensky en la entrevista que se emitirá el domingo. "Mi postura es que esto es una campaña electoral en EE. UU. Habla de campaña electoral. A veces no es muy práctico", explica. Sin embargo, Zelensky también comparte que habló con Trump hace dos meses. Durante esta conversación, Trump le aseguró su apoyo a Ucrania, revela Zelensky. Fue una conversación positiva.

07:27 ISW: Rusia necesita más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianos Rusia continúa con contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aún no ha reconocido una operación significativa para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk por completo. El ISW, con sede en Washington, escribe que hasta ahora las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, así como en pequeños segmentos de las fuerzas armadas regulares rusas y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En una evaluación, el think tank informa: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio en la óblast de Kursk ocupado por las fuerzas ucranianas probablemente requerirá más personal y material del que Rusia ya ha reunido en la zona, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania bajo asalto de drones

Según el ejército ucraniano, Rusia ha lanzado un asalto con drones Shahed durante la noche. El ejército ruso ha lanzado numerosos grupos de drones de ataque, informaron las fuerzas aéreas ucranianas. Se activaron alertas aéreas en casi todas las regiones del país. Por ejemplo, en la región de Odesa. La marina informes haber derribado nueve drones allí. Se escucharon explosiones en la ciudad de Odesa, pero no se han informado víctimas hasta ahora.

06:13 Mützenich propone una reunión de la iniciativa internacional de paz

El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, propone una reunión de la iniciativa internacional de paz para negociar un fin del conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento para que los aliados occidentales organicen una reunión de la iniciativa de paz", dijo a la "Rheinische Post". "El Canciller Federal y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es el momento adecuado para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debe estar involucrada en la próxima cumbre de paz". Cuando se le pregunta sobre los posibles miembros de una reunión así, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles candidatos. "La creencia de que la invasión rusa puede convertirse en una carga está creciendo en estos países", sugiere. Por lo tanto, el trabajo de una reunión así "podría ser prometedora", y podría jugar un papel significativo como mediador.

05:41 Diplomáticos de la UE consideran un nuevo enfoque para la extensión de las sanciones

Los diplomáticos de la UE afirman que la Comisión Europea está considerando tres opciones sobre cómo podrían extenderse las sanciones contra Rusia en el futuro. Se presentaron escenarios correspondientes a los diplomáticos europeos el viernes, dijeron varios informantes. El fondo es los activos congelados del banco central ruso, que desempeñan un papel vital en proporcionar un crédito mega de $50 mil millones de los estados del G7 a Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de drones dañan edificios de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anuncia a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone han impactado un edificio en la capital ucraniana. Los escombros cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana. Klitschko informó además que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Antes, el alcalde había explicado que las unidades de defensa aérea estaban en operación en la capital.

01:35 Kim Jong Un renueva su compromiso de fortalecer los lazos con Shoigu

El líder norcoreano Kim Jong Un acuerda una colaboración mejorada con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos líderes tuvieron una discusión detallada durante la visita de Shoigu a Pyongyang, llegando a un acuerdo satisfactorio en temas como fortalecer "la cooperación para salvaguardar los intereses de seguridad mutua". Shoigu, quien sirvió como ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, inició los lazos mejorados entre Corea del Norte y Rusia con su viaje a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelensky presentará "Estrategia de Victoria" a Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Propondré la estrategia para la victoria", dijo el jefe de Estado durante una aparición pública en Kyiv. Esta estrategia implica una serie de decisiones interdependientes que equiparán a Ucrania con suficientes fuerzas para dirigir el conflicto hacia la paz. "Tales victorias militares pueden ser concluidas con éxito mediante la retirada forzada del ejército invasor o mediante la negociación de la paz", explicó Zelensky. Esto garantizará la verdadera autonomía del país. Sin embargo, Kyiv depende de la ayuda de EE. UU. para mantener una posición fuerte.

22:59 Rusia cambia su estrategia de asalto hacia el surLa lucha intensa continúa en la región oriental del país, según informó el ejército ucraniano. Según el Estado Mayor en Kyiv, hubo 115 escaramuzas hoy. "La actividad más intensa se observó en la dirección de Kurachove, mientras que el enemigo también estuvo activo en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", dijo. Kurachove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Durante mucho tiempo, Pokrovsk se consideró la dirección de ataque principal de las tropas rusas. Recientemente, los rusos solo han logrado avances territoriales limitados en esta área. En cambio, han ampliado su frente de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk ha resultado en el alivio deseadoEl avance ucraniano en la región rusa de Kursk está dando los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido repelido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, afirma. Rusia no ha logrado éxitos significativos en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían expresado con frecuencia dudas sobre el rearme de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma que ha recuperado 10 de los 100 asentamientos ocupados.

21:46 "Occidente tiene miedo" - Palabras fuertes de Zelensky sobre los aliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de tener "miedo" en cuanto a la discusión del apoyo a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados disparan colectivamente misiles y drones en los territorios de los países de Oriente Medio, ¿por qué no hay una resolución similar para disparar misiles y drones rusos e iraníes en el cielo ucraniano?" dice Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre no solo cuando los misiles y drones se dirigen directamente hacia el territorio de nuestros países vecinos", dijo el jefe de Estado ucraniano. Esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia ha utilizado más de 8000 drones iraníes hasta ahoraRusia ha lanzado aparentemente 8060 drones Shahed de Irán, desarrollados por Irán, en Ucrania desde el inicio de la guerra, según el gobierno ucraniano. No hay declaraciones disponibles de Irán o Rusia. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de suministrar los drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 ¿Licencia para armas de largo alcance para Ucrania? EE. UU. duda en responder preguntas

En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunirán para conversaciones. Se espera con ansias si habrá algún anuncio sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes del periódico británico "The Guardian", Reino Unido ha autorizado a Ucrania para llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera hacer ningún anuncio sobre este asunto durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia -seguramente no de EE. UU.-", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo menciona que aún están hablando con Reino Unido, Francia y otros aliados "acerca de los tipos de capacidades que se proporcionarán a Ucrania". También elude dar una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. anunciará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no podríamos decir en un momento determinado".

