Kiev renombró numerosos centros urbanos o ciudades

El Parlamento ucraniano ha elegido cambiar los nombres de más de 300 ciudades de todo el país, según un voto. Según Roman Losynskyj, uno de los arquitectos de la ley, la motivación detrás de este movimiento es liberar a Ucrania de su pasado soviético y ruso. Losynskyj elogió la decisión como histórica, con más renombramientos en la agenda.

La ley contó con el apoyo de 281 parlamentarios de un total de 450. Ciudades como Novomoskovsk, Krasnohrad, Druzhba y Pervomaisk ahora se conocerán como Samar, Berestin, Chutir-Mychajlivskiy y Sokolohirsk respectivamente.

Algunos asentamientos regresaron a sus nombres prerrevolucionarios, mientras que otros, como Novomoskovsk, que ha llevado el nombre de Moscú desde 1794, recibieron nuevas identidades. En los últimos años, numerous cities named after Soviet party leaders have seen name changes.

Los renombramientos no están exentos de debate

Lainitiative de cambio de nombre es controversial, con defensores argumentando que sirve para deshacerse de la legado colonial ruso del país. El martes, varios diputados interrumpieron el debate en un intento de posponer la votación.

Dnipropetrovsk, una metrópolis de más de un millón de personas nombrada en honor al antiguo presidente del Soviet Supremo de la RSS de Ucrania, Grigori Petrovsky, fue renombrada como Dnipro. La transformación también incluyó a Kirowohrad, anteriormente llamada en honor al líder del partido Sergei Kirov, que ahora se conoce como Kropyvnytskyi, y Artemivsk, que fue renombrada Bakhmut en honor al revolucionario Artem.

La Unión Europea expresó su apoyo a la decisión de Ucrania de renombrar ciudades, reconociendo la importancia histórica de este movimiento. Críticos dentro de Ucrania argumentan que algunos de los nuevos nombres son demasiado difíciles de pronunciar o recordar, lo que causa confusión y resistencia entre la población.

