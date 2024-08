Kiev: La ofensiva rusa para "desestabilizar" la situación en Rusia

Además, este avance ha impulsado la moral en el ejército ucraniano, dentro del gobierno y entre la población. "Esta operación nos ha demostrado que también podemos atacar y avanzar", dijo.

Rusia había declarado el miércoles que Ucrania había avanzado con alrededor de un millar de soldados en la región fronteriza rusa de Kursk. Kiév initialment no hizo ningún comentario sobre esta ofensiva. El sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconoció por primera vez el avance en la región rusa de Kursk. Dijo que Kiév estaba intentando "desplazar" la guerra hacia el territorio ruso.

Un funcionario de seguridad ucraniano le dijo a AFP que Ucrania "está observando estrictamente los derechos humanos" en sus operaciones en Rusia. "Es muy importante que Ucrania no viole ninguna convención. No ejecutamos prisioneros, no violamos a mujeres, no saqueamos", dijo. "No habrá otro Bucha, Irpin, todo eso", dijo, refiriéndose a escenas de guerra en Ucrania donde, según Kiév, las tropas rusas cometieron crímenes de guerra.

