Kiev experimenta la segunda alerta de ataque aéreo más larga desde el inicio del conflicto, ocurriendo a las 15:40.

A causa de los intensos ataques rusos en Ucrania, Kyiv experimentó una alerta de defensa aérea durante un total de 7 horas y 46 minutos. Según el periodista Denis Trubetskoy, esta es la segunda alerta de defensa aérea más larga en la capital desde el inicio de la invasión rusa. Anteriormente, se informó una alerta que duró 9 minutos más, según su informe en X. Según Anton Gerashchenko, antiguo asesor del ministro del Interior de Ucrania, la alerta de defensa aérea se prolongó hasta 10 horas en diversas regiones de Ucrania.

15:15 Se informa de una contraofensiva en Kursk por parte de Rusia Las fuerzas rusas atacaron a soldados ucranianos en numerosos puntos a lo largo de la línea del frente en la región rusa de Kursk, según información del Ministerio de Defensa de Moscú. Además, se repelieron agresiones ucranianas en siete lugares diferentes en Kursk. Además, las fuerzas ucranianas sufrieron ataques en 16 ubicaciones en la región de Sumy, que limita con Kursk en el lado ucraniano.

14:55 La IAEA da prioridad a la inspección de la central nuclear de Kursk El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, encabezará personalmente una inspección de la Central Nuclear de Kursk ubicada en la óblast rusa del mismo nombre, tras la entrada de tropas ucranianas en la zona. Según el comunicado de Grossi en X, esta medida se toma en respuesta a la grave situación. "Quiero reiterar una vez más que bajo ninguna circunstancia se debe comprometer la seguridad de las instalaciones nucleares", enfatizó. La visita está programada para el próximo martes.

14:47 Incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en Omsk Se ha desatado un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según informó el operador de la refinería, Gazprom. Dos personas resultaron heridas, pero las operaciones continúan, según informó Gazprom en un comunicado. "El incendio en la refinería de Omsk ha sido contenido. El sistema de seguridad automático de la instalación detectó un fuego en su equipo técnico", señalaron. La producción sigue sin verse afectada.

14:32 Las fuerzas rusas afirman haber atacado armas y municiones occidentales Las fuerzas rusas atacaron estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Moscú. Las instalaciones energéticas fueron atacadas con drones y misiles, según el ministerio, que suministra electricidad al complejo militar-industrial de Ucrania. También se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeródromos ucranianos.

14:09 Periódico georgiano reporta la captura de al menos 247 soldados rusos en Kursk Desde la sorpresiva invasión ucraniana de la región rusa de Kursk a principios de agosto, fuentes del periódico georgiano afirman que más de 240 soldados rusos han sido capturados por las tropas ucranianas. El periódico analizó más de 130 fotografías y videos tomados desde la incursión del 6 de agosto. La mayoría de las pruebas visuales fueron recopiladas por soldados ucranianos y compartidas en las redes sociales. El análisis también included imágenes tomadas por un fotógrafo del periódico georgiano de una prisión donde se alega que son retenidos soldados rusos capturados en Ucrania. "Las imágenes auténticas presentan al menos 247 prisioneros rusos y respaldan las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que centenares de rusos fueron detenidos durante la incursión", anunció el periódico.

13:43 Se informa de la entrada de un objeto no identificado en el espacio aéreo polaco y su posible aterrizaje Durante el ataque ruso a Ucrania, un objeto no identificado parece haber penetrado en el espacio aéreo polaco y haber aterrizado en territorio polaco. Según la agencia de noticias del estado polaco PAP, la búsqueda del objeto, que no se cree que sea un misil, continúa. "Durante el masivo ataque ruso en tierra ucraniana el lunes, un objeto parece haber entrado en territorio polaco", informó el comandante operativo de las fuerzas armadas polacas, el general Maciej Klisz, a Polsat News. El Guardian informa, citando a un portavoz del ejército, que el objeto es probable que sea un dron.

13:21 Impactos de misiles rusos sospechosos en una presa al norte de Kyiv En el ataque aéreo generalizado de esta mañana en Ucrania, se informó que una presa al norte de Kyiv fue alcanzada por un misil ruso, según informes de los medios ucranianos. Un video compartido por el periodista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal muestra parte de la central hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, podría morir un gran número de personas aguas abajo", escribió Trofimov. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre los daños en la estructura.

12:57 Zelenskyy describe el último ataque ruso como "severamente dañino" Rusia lanzó supuestamente más de 100 misiles y casi 100 drones durante el último ataque masivo, según informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más destructivos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video en Telegram. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia mantiene que golpeó "todas las instalaciones

11:41 Munz: "La fuerza militar bielorrusa no es realmente formidable" El líder autoritario Lukashenko está congregando a miles de soldados cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, una acción que causa preocupación. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz sugiere que esto es más una demostración de poder que una amenaza real.

11:25 Círculos: Sospecha de sabotaje ruso cerca de Geilenkirchen en alerta Informes de inteligencia sugieren una posible operación de sabotaje rusa utilizando un drone, lo que ha llevado al aumento del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de seguridad alemanas. Hubo inteligencia creíble de una agencia de inteligencia extranjera que indicaba planes para una posible operación de sabotaje rusa contra la base de la OTAN.

11:20 Imágenes satelitales: Rusos tienen dificultades para contener el fuego en el depósito de petróleo Proletarsk Más de una semana después de que comenzó, el fuego en el depósito de combustible de Proletarsk en el sur de Rusia sigue ardiendo, según imágenes satelitales recientes del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El incendio, que ha afectado a más de 70 tanques, comenzó con un ataque con drone ucraniano la noche del 17 de agosto.

Se informan reportes no confirmados de otro ataque el viernes por la mañana. Las autoridades regionales de Rostov han declarado un estado de emergencia para el distrito de Proletarsk. Hasta entonces, se informaron 47 bomberos heridos en el incendio, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

10:50 Polonia envía cazas Los ataques rusos cerca de la frontera con Ucrania también afectan al país vecino de Polonia: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la fuerza aérea polaca despachó interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. Otros aviones aliados también participaron en la operación. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia utilizó 11 bombarderos Tu-95 de largo alcance, que pueden llevar misiles crucero, en un momento dado. También se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania, y el país fue atacado desde el Mar Negro.

10:22 Vídeo: Soldado ucraniano dispara contra misil crucero ruso con ametralladora Un video compartido en las redes sociales por el gobernador Viktor Mykyta muestra a soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea utilizando una ametralladora montada en un camión para disparar contra un misil crucero ruso en la región occidental de Transcarpacia. El misil, supuestamente lanzado desde la región vecina de Lviv, fue derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. El equipo de verificación RTL/ntv validó la autenticidad del video. Sin embargo, sigue sin estar claro qué tipo de misil fue derribado. Según el "Kyiv Independent", no fue el fuego de la ametralladora lo que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea ucraniano, como indicó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ignat.

10:03 15 regiones ucranianas sufrieron ataques rusos - Infraestructura energética objetivo

Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido objetivo de Rusia, según el informe matutino del primer ministro Denys Shmyhal. "Hoy, una gran ofensiva rusa golpeó 15 regiones. El enemigo empleó diversas armas: drones, cohetes, misiles hipersónicos. Hay bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según los informes ucranianos, la infraestructura energética de cuatro regiones fue atacada. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética de sus regiones estaba bajo ataque. En ciertas áreas de Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia mueve fuerzas a Kursk probablemente de frentes menos importantes en Ucrania

El ejército ruso probablemente continúa reubicando tropas de sectores de menor prioridad en el frente ucraniano hacia la región de Kursk, según los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina, 11º Batallón de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron supuestamente al presidente ruso Vladímir Putin sobre las operaciones de combate en los territorios rusos limítrofes con Ucrania durante el fin de semana. Esto sugiere que la región de Kursk, según el think tank estadounidense en su última actualización. ISW ha observado elementos del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina y 11º Batallón de VDV luchando en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso Recently redeployed elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia region to the border region. The Russian military leadership is resisting operational pressure to withdraw its forces from priority offensive efforts to seize Pokrovsk in the Donetsk region, the experts say.

09:14 Primeras muertes reportadas por bombardmentio ruso masivo

Al menos tres personas han muerto en ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se informan bajas en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, dijo que un edificio residencial fue golpeado por "un ataque enemigo" y una persona murió. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus regiones en Telegram y pidieron a la gente que busque refugio. Antes, el gobernador de la región de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:22 Explosiones Resuenan en Varias Ciudades Ucranianas - Kyiv Se sumerge en la Oscuridad Se escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas debido a la intensa raids aéreos rusos (confirmado a las 07:24). Según "Kyiv Independent", las sirenas de alerta aérea resonaron en todo el país alrededor de las 6 AM hora local. Los primeros estallidos en Kyiv se escucharon alrededor de las 8:30 AM, con más siguientes. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informes de que se ha ido la luz en varios distritos de la capital y hay problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. También se informan explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Anuncia la Destrucción de 20 Drones Ucranianos El Ministerio de Defensa de Moscú informes de que la defensa aérea rusa derribó 20 drones ucranianos que se dirigían hacia el territorio ruso durante la noche. Nueve fueron interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk, y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Un drone fue detectado sobre las regiones de Oryol y Ryaazan.

07:24 Rusia Inicia un Amplio Asalto Aéreo sobre Ucrania Ucrania está soportandocurrently un asalto implacable, según informes concurrentes. "Kyiv Post" informes de explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania enfrenta un masivo ataque con misiles y drones por tierra, aire y mar. El experto militar Nico Lange escribe que Rusia está disparando misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El asalto aéreo ruso sobre Ucrania es extenso." Se informan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante Checheno Habla de Víctimas Ucranianas en Kursk Las fuerzas de las fuerzas especiales Achmat, junto con la 2ª Brigada de fuerzas especiales, afirman haber destruido dos vehículos de personal blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de origen francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al general-major Apti Alaudinow, el comandante. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y destruido un cañón", dijo. "A través de estos ataques a instalaciones militares, nuestras fuerzas han causado estragos en las tropas ucranianas". Alaudinow afirma que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a eliminar al enemigo en varios áreas y a liberar algunos asentamientos. Creo que esta operación continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Pide un Aumento en la Producción de Drones Kamikaze El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado al desarrollo y producción de más drones kamikaze como "aspecto vital de los preparativos para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Hizo esta declaración durante una prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze se refieren a vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos, guiados hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones Shahed de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La prueba de drones supuestamente tuvo lugar el sábado en medio de la tensión creciente con el vecino del Sur, Corea del Sur. Las fotos muestran objetos voladores blancos con alas en forma de X volando hacia objetivos de tanques y detonando. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, los objetivos de prueba son modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1.140 Soldados Rusos 'Neutralizados' en 24 Horas Los informes militares ucranianos indican que 1.140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio del conflicto, el número de "neutralizados" personal militar ruso ha ascendido a 608.820. Estas cifras no pueden ser corroboradas de manera independiente. Recientemente, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kyiv Pide a Minsk que Evite 'Errores Lamentables' Ucrania exige que Belarus retire sus grandes contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno en Minsk se insta a evitar acciones hostiles y retirar sus fuerzas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Belarus que no cometa "errores lamentables" bajo la presión de Moscú. Belarus aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, entre las tropas en la frontera hay unidades especiales belarusas y mercenarios de Wagner retirados. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería, aparentemente posicionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. El comunicado también señala que Ucrania "nunca ha llevado a cabo acciones hostiles contra el pueblo belaruso y no lo hará en el futuro".

03:52 Kyiv Sufre Ataque de Drones, Defensa Aérea ReaccionaSegún fuentes ucranianas, las instalaciones de defensa aérea en la zona de Kyiv están activas debido a los ataques con drones rusos. Se emitió un mensaje de alerta a través de Telegram: "Se ha detectado actividad de drones enemigos! Los sistemas de defensa aérea de la región están reaccionando". Por el momento, no hay información sobre daños o víctimas.

00:19 Zelensky Califica Ataque a Equipo de Reuters "Preciso"En su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló sobre el ataque con misiles que mató a un periodista de Reuters en Kramatorsk. La explosión en un hotel del este de Ucrania dejó a otros dos periodistas heridos. Se confirmó la identidad del periodista fallecido como Ryan Evans, un británico de 38 años y exsoldado del ejército, que trabajaba con Reuters desde 2022, brindando orientación sobre seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió la destrucción del hotel como el trabajo de un misil ruso Iskander, calificando el ataque como "preciso y deliberado". Expresó sus condolencias a la familia y amigos de Evans. La Fiscalía General de Ucrania inició una investigación y la anunció en Telegram. El incidente ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no está seguro de quién disparó el misil ni si el hotel fue elegido deliberadamente como objetivo. Rusia no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

