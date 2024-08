Kiev está obligando a Moscú a reubicar sus fuerzas militares, según ISW.

Durante varias semanas, han tenido lugar operaciones de combate en territorio ruso. Los expertos creen que, por primera vez, Rusia está retirando soldados de Ucrania para proteger la región de Kursk. Al mismo tiempo, Moscú ha decidido cambiar su enfoque en el frente de Donetsk.

Según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU., las fuerzas ucranianas han estado haciendo progresos en la región rusa de Kursk, lo que ha llevado a Moscú a retirar tropas del país vecino invadido por primera vez. Algunas unidades rusas han sido reubicadas desde Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, para fortalecer la defensa de Kursk, según publicaciones de soldados desmovilizados en las redes sociales. No obstante, Rusia aspira a mantener el impulso principal de su asalto en la región ucraniana oriental de Donetsk.

Oficialmente, Kiev no ha emitido nuevos comunicados sobre este avance en Rusia. Meduza, un portal de medios ruso en el exilio, indica que los combates más intensos están teniendo lugar a lo largo de la ruta entre Sudja, una ciudad que han capturado, y la capital de Kursk, así como alrededor de Korenjovo, una ciudad de gran importancia estratégica. Los ucranianos han logrado rodear Korenjovo tanto por el norte como por el sur, pero sus ganancias territoriales hasta ahora son menores en comparación con la primera semana de la contraofensiva ucraniana.

Rusia ejerce presión en el Frente Oriental

Por otro lado, Rusia continúa avanzando en la región de Donetsk, con una actividad significativa alrededor de Pokrovsk y Torez. Sin embargo, el ejército ha modificado su ruta de ataque principal cerca de Pokrovsk, con algunas de las fuerzas virando hacia el sur en lugar de dirigirse directamente a la ciudad. Esto parece ser un intento de desintegrar toda la línea defensiva ucraniana en la parte sur de Donbass.

Una ofensiva de Ucrania, que ha sido invadida por Rusia, ha estado en curso en Kursk durante aproximadamente dos semanas. Oficiosamente, miles de personas han huido, y el comandante militar ucraniano, Oleksandr Syrskyi, informó que más de 1,260 kilómetros cuadrados y 93 asentamientos habían sido capturados hace unos días. Los analistas militares creen que el territorio real controlado por Ucrania es ligeramente menor que las cifras oficiales. Ucrania ha estado luchando contra una guerra agresiva de Rusia durante más de dos años.

