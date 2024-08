Kiev está lidiando con un problema más allá de la insuficiencia de personal militar.

La ofensiva ucraniana en la región de Kursk no puede detener el avance ruso hacia Donetsk's Pokrovsk. Las tropas rusas están capturing pueblos críticos con mínima resistencia, acercándose a las puertas de Pokrovsk. Los expertos sugieren que el problema principal está en otro lugar.

Aunque la ofensiva ucraniana en la región de Kursk ha experimentado recientemente una desaceleración marcada, los rusos están avanzando rápidamente en el frente de Pokrovsk dentro de la Donbass. Según el Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi, las tropas ucranianas han ocupado aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos en la región de Kursk desde el inicio de la ofensiva el 6 de agosto. A pesar de esta adquisición sustancial, el terreno ganado se produjo principalmente durante los primeros días de la operación. El 13 de agosto, Syrskyi informó que Ucrania tenía el control de 1.000 kilómetros cuadrados dentro de la región de Kursk.

La velocidad de avance ha disminuido, como se anticipaba. El factor sorpresa había perdido su atractivo, afirmó el coronel austriaco Markus Reisner en una entrevista con ntv.de esta semana. "El ejército ucraniano está tratando de avanzar siempre que sea posible. Sin embargo, el enfoque principal debe estar en la preparación de contraataques", aclaró.

Sin duda, parecen haber habido intentos de contraofensiva rusa, aunque a pequeña escala. Si bien el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció un aumento en las ganancias territoriales cerca de la frontera el miércoles, se rumorea que las fuerzas rusas han recapturado la ciudad estratégicamente importante de Korenjovo en el norte de la región capturada, citando fuentes del proyecto ucraniano Deep State Map. Ni Kyiv ni Moscú han verificado o desmentido estas afirmaciones. Parece altamente improbable que Ucrania amplíe significativamente su territorio en la región en el corto plazo.

La situación en Pokrovsk es "extremadamente desafiante"

Uno de los objetivos de Ucrania era disminuir la presencia de tropas del Kremlin en el frente de Donbass mediante la ofensiva de Kursk. Sin embargo, parece que este intento no ha sido completamente exitoso - o al menos no del todo. A pesar del informe de la派遣 de 30.000 soldados a la región de Kursk, las tropas rusas siguen avanzando en Donbass, a pesar de las pérdidas pesadas, y ahora están en las afueras de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk.

Antes del conflicto, Pokrovsk tenía aproximadamente 60.000 residentes y servía como un importante centro logístico. Sus amplias redes de carreteras y ferrocarriles facilitan la distribución eficiente de municiones y otros suministros militares. La pérdida de Pokrovsk tendría un impacto negativo en las líneas de suministro de Ucrania y, por lo tanto, pondría en peligro su estrategia de defensa.

El presidente Zelenskyy reconoció en un discurso en video que la situación alrededor de Pokrovsk es "extremadamente desafiante". Esto se confirma aún más por la pérdida de la ciudad de Novohrodivka, que está a solo unos 10 kilómetros de Pokrovsk. Según Deep State e ISW, las fuerzas rusas han logrado controlar la mayoría de la ciudad de 15.000 habitantes en unos pocos días. La diputada ucraniana Mariana Bezugla criticó el hecho de que la ciudad se rindió casi sin lucha. "Las trincheras antes de Novohrodivka estaban vacías. Prácticamente no había ejército ucraniano en la ciudad que anteriormente alojaba a 20.000 habitantes", afirmó en las redes sociales.

¿Hay fewer troops en el frente de Pokrovsk porque han sido transferidos a la región de Kursk? El famoso periodista militar ucraniano Yuriy Butusov dice lo contrario. La caída rápida de Novohrodivka, explicó durante una entrevista con Current Time, un canal de televisión en ruso con sede en Praga, no se debió a la superiority abrumadora de las fuerzas rusas, sino a "problemas organizativos y administrativos dentro del ejército ucraniano". Butusov también agregó que la situación empeoró después de que se nombró a un nuevo comandante, sin experiencia en este nivel, en esta unidad específica.

Los analistas de Deep State tienen opiniones similares. "El mando responsable de este sector carece de conciencia situacional y no puede gestionar la situación general", afirmó Roman Pogorelyi, analista del proyecto, a Kyiw24 TV. "Las discusiones con soldados y brigadas allí indican que la situación es un completo caos".

Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que Ucrania no se rendirá sin luchar en Pokrovsk. "Nuestro objetivo es evitar que el enemigo se acerque lo suficiente a la ciudad para llevar a cabo un bombardeo de artillería sostenido", dijo un oficial ucraniano anónimo a Radio Svoboda. A pesar de las evacuaciones en curso, alrededor de 38.000 civiles permanecen en Pokrovsk. Aquellos que se quedan creen "que las fuerzas ucranianas no abandonarán Pokrovsk y no se retirarán de ella", dijo el oficial. "Esta creencia proporciona la mayor motivación".

Dado el conflicto en curso en la región de Donbass, en particular el avance de las tropas rusas hacia Pokrovsk, aquí hay dos oraciones que contienen la palabra mencionada 'La Donbass':

La ofensiva ucraniana en la región de Kursk tiene como objetivo disminuir la presencia de tropas del Kremlin en el frente de Donbass.A pesar de los informes de ganancias ucranianas cerca de la frontera, la ciudad estratégica de Pokrovsk en la Donbass sigue bajo amenaza rusa.

Lea también: