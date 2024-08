Kiev busca la aprobación de EE.UU. para armas de largo alcance para atacar objetivos rusos

08:36 Actor de Star Wars inicia campaña de recaudación de fondos para robots desminadores en Ucrania

El famoso actor de Star Wars, Mark Hamill, conocido por su personaje Luke Skywalker, está liderando una campaña de recaudación de fondos para obtener robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recolectar $441,000 a través de la iniciativa "Terreno Seguro". Estos robots están diseñados para eliminar minas en ubicaciones de difícil acceso, garantizando la seguridad de los operadores. Según Snyder, "uno de los horrendos actos que Rusia ha cometido en Ucrania es la siembra de millones de minas". En áreas cerca de las líneas del frente, las personas corren riesgos al ayudar a otros a regresar a sus hogares y granjas. Con estos robots, se pueden eliminar las minas, salvando vidas. Ucrania está extensively contaminada con minas, y la desminación podría tardar varias décadas.

08:01 Kremlin prepara a los rusos para una 'nueva realidad' ante el ataque a Kursk

El asalto ucraniano a Kursk plantea un problema para la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están distantes, un informante afín al Kremlin informó al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, que "la intrusión en territorio ruso y el control sobre pueblos es un nuevo y particularmente preocupante evento". Para aliviar la tensión reinante, ahora más palpable después de la invasión de Kursk, el Kremlin está intentando habituar a los rusos a la vida en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es claro: el enemigo ha penetrado en territorio ruso, será derrotado eventualmente, pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes. Simultáneamente, se anima a los residentes a "traducir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - específicamente, ofreciendo ayuda a la zona de Kursk. Meduza confirmó que todos los oficiales entrevistados esperan que los combates en la región de Kursk persistan durante varios meses.

07:30 Incidentes en la instalación militar de Volgograd causados por ataque de drones ucranianos

Las autoridades rusas han confirmado informes sobre un ataque con drones ucranianos a una instalación militar en el distrito sur de Volgograd. El gobernador de la región, Andrei Bocharov, anunció en Telegram que un drone había impactado en el complejo, sin causar bajas. Bocharov no reveló qué instalación militar fue comprometida, pero confirmó que el pueblo de Marinovka fue objetivo durante la operación. Rusia mantiene una base aérea en Marinovka.

06:56 McMaster: Putin influenció negativamente a Trump

Según el antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU., Donald Trump. Esto se detalla en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". "Putin, un astuto ex agente del KGB, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", explica McMaster. Putin etiquetó a Trump como 'un individuo extraordinario, excepcionalmente talentoso', ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, advirtió a Trump en ese momento, "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". McMaster sugirió que Putin estaba confiado en que podía 'manipular' a Trump y relajar las sanciones y un retiro económico de tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Reportan ataques con drones en la ciudad rusa de Kalach

Se informaron explosiones fuertes durante la noche en Kalach en el Don en Volgograd, Rusia. Varios canales de Telegram indican que probablemente fueron el resultado de un ataque con drones. Se registró un incendio en un aeródromo cercano. Volgograd, a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú, fue el objetivo del ataque. La base aérea de Marinovka, ubicada en Oktyabrsky a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don, probablemente fue el objetivo. Los testigos en la zona escucharon de seis a diez explosiones extremas acompañadas de sonidos de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania proporcionará más ayuda a Ucrania si es necesario

El líder del partido SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si los miles de millones de activos rusos congelados no pueden ser entregados a Ucrania, Alemania contribuirá con fondos adicionales, dijo Klingbeil en el podcast del editor deputy "Bild" Paul Ronzheimer. "No debemos llegar a la etapa en la que decimos: 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", afirmó Klingbeil. "En tal escenario, obviamente estamos obligados a buscar dentro de Alemania los fondos necesarios. Tenemos compromisos con Ucrania. Se buscarán soluciones y las encontraremos".

03:09 Elecciones en la región rusa de Kursk: protección para los trabajadores de las urnas

En la tensa región fronteriza de Kursk, Rusia planea proteger a los trabajadores de las urnas para las próximas elecciones regionales con chalecos antibalas y cascos. Además, se están estableciendo estaciones de votación adicionales en varias partes del país para las personas que han sido desplazadas de la región, según Tatiana Malachova, presidenta de la comisión electoral regional, según informaron los medios de comunicación rusos. La zona actualmente está operando bajo un estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en varias regiones de Rusia. La comisión electoral central en Moscú ha permitido a los ciudadanos en las regiones fronterizas, como Kursk, Belgorod y Bryansk, votar anticipadamente.

01:34 Fico: Influencia de la opinión occidental en las democraciasEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, expresa sentir la "influencia de la opinión" de las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían de la mayoría en temas importantes de política exterior son sometidos a "presión arbitraría y amenazas de aislamiento" por parte de las democracias occidentales, según una declaración que conmemora la invasión de Moscú en 1968. En la declaración, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las fuerzas del Pacto de Varsovia con lo que él percibe como la presión actual de la opinión en Europa. Fico es hostil a la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Frente ucraniano: 46 ataques rusos cerca de PokrovskUcrania informa sobre 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país a lo largo del día. De estos, 44 fueron frustrados, informa el estado mayor. La lucha continúa en los dos tramos restantes a las 9 PM CET. Los ataques resultaron en la muerte o heridas de 238 soldados rusos. No hay información disponible sobre las bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia: infiltración ucraniana en Bryansk repelidaRusia afirma haber repelido un intento de "infiltración" ucraniano por "saboteadores" en la región fronteriza de Bryansk, adyacente a Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por fuerzas de la seguridad rusa FSB y unidades militares, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en una publicación de Telegram. "El enemigo fue objetivo", indica el mensaje. La situación ahora está "bajo control".

22:15 Zelensky: Ucrania espera la ayuda prometida de mil millones de dólaresEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera la distribución rápida de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el Oeste, que será financiada en parte con los ingresos de los activos estatales rusos congelados. Si bien se han hecho diversas declaraciones políticas por parte de los socios internacionales de Kiev, se esperan más compromisos, señala Zelensky en su discurso en video de la noche. "Pero necesitamos un mecanismo funcional". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos congelados para hacer frente a la agresión rusa. "Las discusiones relevantes han sido prolongadas, y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 acordaron nueva asistencia financiera para Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo generoso de 50 mil millones de dólares asegurado por los ingresos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia los lazos comerciales con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia la cooperación fortalecida con China, afirmando: "Nuestras interacciones comerciales están prosperando (...) La atención que ambas governments dedican a las relaciones comerciales y económicas está dando frutos", durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos conjuntos a gran escala en los sectores económico y humanitario", continúa Putin. Li, según el Kremlin, dice que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial crucial debido a las sanciones occidentales.

21:20 El pedido de liberación de Bulgakov es rechazadoEl exviceministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, sigue bajo arresto por acusaciones de corrupción. Su solicitud de liberación condicional y sus apelaciones contra la detención fueron descartadas, informa la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov era responsable de las adquisiciones para el ejército ruso antes de su despido. El tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que causó daños estimados en alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros).

21:00 Refuerzos para Ucrania en PokrovskSegún el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está aumentando su presencia militar en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este del país. "Estamos al tanto de las intenciones de Rusia allí", dice en un discurso televisado. Mientras tanto, el avance ucraniano en la región rusa de Kursk continúa, informa Zelenskyy. Algunas áreas están bajo control ucraniano. Zelenskyy no proporciona detalles adicionales.

20:41 Desalojos de refugiados ucranianos en HungríaDespués de la implementación de un decreto húngaro que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos en Hungría enfrentan la pérdida de su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia con una gran minoría húngara, deben abandonar una posada bajo supervisión policial.

Echa un vistazo a los acontecimientos anteriores aquí.

La Comisión, que colabora con Mark Hamill y Timothy Snyder, tiene como objetivo recaudar 441,000 dólares a través de la iniciativa "Terreno Seguro" para la adquisición de robots para la limpieza de minas en Ucrania. Dadas las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania, la Comisión podría enfrentar desafíos en sus esfuerzos de recaudación de fondos debido a problemas geopolíticos.

Lea también: