Hoffenheim y Kramaric infligen la primera derrota en Bundesliga a Kiel, a pesar de las protestas de los hinchas. Los visitantes cayeron 2-3 (0-2) en un estadio parcialmente vacío en Sinsheim ante los clasificados para la Liga Europa. Kramaric marcó un gol de penal (6º minuto) y dos goles más (37/87) para el equipo local. Bernhardsson (63) y Machino (89) anotaron para los visitantes.

La grada del fondo sur estaba vacía en el partido inaugural debido a semanas turbulentas. La dirección del club había advertido sobre 20 a 40 ultras que podrían haber provocado la suspensión del partido con pancartas controvertidas. Ahora, una pancarta dice: "La suspensión del partido la deseasteis, para no ser vosotros los tontos", en referencia a la insatisfacción de los hinchas con las últimas decisiones del club.

La salida de la mayoría de los miembros de la dirección, encabezados por el director deportivo de larga data Alexander Rosen a finales de julio, ha molestado a los hinchas de Hoffenheim. También han dirigido ataques personales contra el accionista del club Hopp en pancartas separadas. El club ha emitido un comunicado público stating that the situation has "escalated" and dialogue between the fanbase and the club has been suspended.

Una pancarta dice: "Aíslate como víctima - abandona a tus propios hinchas". Miles de espectadores entraron al estadio, con solo el bloque de visitantes de Kiel brindando apoyo audible. Adam Hlozek, exjugador de Leverkusen y adquisición más cara del club por alrededor de 18 millones de euros, lideró el ataque. El máximo goleador de la segunda división Haris Tabakovic de Hertha BSC no fue incluido en la plantilla.

El entrenador de Kiel, Marcel Rapp, un exentrenador juvenil de Hoffenheim, vio a su equipo bajo presión desde el principio. El portero Timon Weiner derribó a Marius Bülter en el área penal después de tres minutos, lo que Kramaric convirtió en un gol de penal.

Kiel tuvo oportunidades de marcar a través de Timo Becker y Benedikt Pichler en la última media hora, pero Oliver Baumann permaneció invicto. En general, el rendimiento del equipo dirigido por Matarazzo fue mejor, aprovechando los huecos dejados por los nuevos jugadores. Kramaric marcó el gol del 2-0 sin oposición.

El capitán Lewis Holtby intentó dar a su equipo un impulso decisivo, pero no lo logró. Bülter perdió una oportunidad clara para el 3-0 después de una hora, y Baumann impidió la igualada de Machino con una rápida parada unos minutos después. Bernhardsson marcó entonces el gol del 1-2, y aunque Kiel tuvo una oportunidad de empatar, Kelati recibió una tarjeta amarilla-roja en el minuto 82. Kramaric marcó su tercer gol antes del pitido final, pero el intento de Becker de empatar a 2-2 no tuvo éxito.

