Kida Khodr Ramadan está cumpliendo su condena de prisión.

En febrero de 2022, Kida Khodr Ramadan fue condenado como infractor de tráfico. El actor y director se entregó y ahora está cumpliendo su condena en prisión abierta, a pesar de haber intentado initially evitar una condena de prisión.

El portavoz de la fiscalía de Berlín ha confirmado que Kida Khodr Ramadan, la estrella de "4 Blocks", ha comenzado a cumplir su condena y se encuentra en prisión abierta. Hasta el último momento, el actor de 47 años intentó evitar ir a prisión. En febrero de 2022, en Berlín, fue condenado a diez meses de prisión por conducir sin licencia - initially con libertad condicional, pero esto fue revocado más tarde.

Ramadan recibió una citación para comenzar a cumplir su condena al inicio del año. Contestó esto con varios medios. La fiscalía ya lo había citado en julio para que comenzara a cumplir su condena en un plazo de 14 días. Ramadan fue condenado por 33 casos de conducir sin licencia. Según su abogado Kai Walden, Ramadan tiene que cumplir su condena debido a un error procesal.

"Todos los medios agotados"

El abogado de Hamburgo Kai Walden ha representado a Ramadan durante varios meses y ha intentado varios medios para evitar la condena de prisión. Recently, presentó una solicitud de indulto para su cliente, que no tuvo efecto suspensivo según la fiscalía y ha sido rechazada desde entonces. Walden declaró que Ramadan cumplirá con la citación si todos los medios legales han sido agotados y han fallado. "En este sentido, no reclama ningún derecho especial para sí mismo", dijo Walden a la agencia de prensa alemana.

A pesar de su condena, Ramadan fue condenado nuevamente por delitos de tráfico en 2023. Al final de febrero, el tribunal local de Berlín-Tiergarten lo condenó nuevamente a diez meses de prisión por conducir intencionalmente sin licencia, sin libertad condicional debido a sus condenas anteriores, y le impuso una prohibición de conducir de un año.

Proceso de apelación en curso

Ni Ramadan ni la fiscalía aceptaron la sentencia. El proceso de apelación está actualmente en curso en el Tribunal Regional de Berlín y está programado para continuar el miércoles. El tribunal ha ordenado la presencia personal de Ramadan.

En "4 Blocks", Ramadan interpretó al jefe de una banda árabe criminal en Berlín-Neukölln que se ocupa de asesinato, violencia, tratos de drogas, otros gangsters y detectives de LKA. La serie, que ha ganado múltiples premios, fue su gran éxito como actor. En 2021, su debut como director "En Berlín, un naranjo no crece" se estrenó. Al beginning of the year, se estrenó la serie de ARD de siete partes "Testo", en la que es el actor principal, coautor y codirector.

A pesar de haber sido condenado por varios delitos de tráfico, incluyendo conducir sin licencia, el equipo legal de Ramadan ha defendido incansablemente su caso, presentando varias apelaciones e incluso una solicitud de indulto. Desafortunadamente, todos los esfuerzos han sido en vano y Ramadan actualmente está cumpliendo su condena en prisión abierta. La industria del entretenimiento, sin embargo, continúa apoyando sus talentos, con su serie "4 Blocks" y el reciente estreno de su debut como director, "En Berlín, un naranjo no crece", entre otras obras.

