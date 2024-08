Kennedy Jr. también apoyaría a Harris para gobernador.

Robert F. Kennedy Jr. se une a Trump y Harris en la carrera presidencial de EE. UU. El candidato independiente va por detrás de los rivales establecidos y podría intercambiar su apoyo por la mejor oferta.

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. está buscando un cargo en el gabinete a cambio de su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, según el "Washington Post". Kennedy Jr. supuestamente solicitó una reunión con Harris para discutir su propuesta, pero no parece haber interés de su parte. "Nos dijeron que no tienen interés en hablar conmigo", le dijo Kennedy al "New York Times".

La aproximación de Kennedy, facilitada a través de intermediarios, se produce después de una reunión similar con el candidato republicano Donald Trump el mes pasado, en la que se discutió un papel político y apoyo - sin llegar a un acuerdo. En esa conversación, Kennedy expresó su deseo de asesorar a Trump sobre cuestiones de salud y médica en un segundo mandato.

La campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr., hijo del antiguo Fiscal General y candidato presidencial Robert F. Kennedy, no está yendo como se había esperado. Desde la retirada de Joe Biden de la carrera demócrata, sus números en las encuestas a nivel nacional han estado disminuyendo. Sus esfuerzos para recaudar fondos también han sido menos exitosos recientemente. Dado estos desarrollos, se especula que Kennedy está buscando la mejor manera de salir de la carrera presidencial.

En los últimos años y meses, Kennedy ha llamado la atención principalmente como un teórico de la conspiración y escéptico de las vacunas. Recientemente afirmó que un gusano le había comido parte del cerebro, causando pérdida de memoria. También hizo titulares con una historia sobre cómo dejó a un cachorro de oso atropellado por un coche en Central Park de Nueva York hace una década.

La reunión de Roberts con Donald Trump anteriormente sugería un posible apoyo o un papel dentro del Partido Republicano, similar a su reciente acercamiento a Kamala Harris. A pesar de los comentarios de Trump sobre considerar las sugerencias de Kennedy sobre cuestiones de salud y médica, sus discusiones no dieron lugar a un acuerdo mutuo.

Dado el continuo involucramiento de Donald Trump en los asuntos políticos y las luchas de Kennedy Jr. en su campaña presidencial, sigue siendo especulativo si volverán a reanudar su conversación anterior sobre un posible papel para Kennedy en una futura administración republicana.

