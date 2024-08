- Kennedy declara su intención de pronunciar un discurso.

Con rumores de que podría respaldar a Donald Trump en las elecciones, el candidato a la presidencia de EE. UU. Robert F. Kennedy Jr., ha programado un discurso para este viernes. El ciudadano de avanzada edad, de 70 años, tiene como objetivo "hablar con el país", según su sitio web, abordando la "situación histórica actual" y su "rumbo futuro". Kennedy pronunciará su discurso en Phoenix, Arizona, donde Trump también tiene un evento de campaña programado para el mismo día (hora local).

La vicepresidenta de Kennedy, Nicole Shanahan, ha sugerido la idea de una alianza con el ex presidente Trump, quien busca recuperar la Casa Blanca como candidato republicano.

Según fuentes de ABC News, Kennedy está dividido entre abandonar la carrera y potentially respaldar a Trump. Todavía no se ha tomado una decisión sólida al respecto.

Durante una entrevista, Shanahan mencionó dos opciones factibles para el equipo de Kennedy: o seguir adelante y temer la victoria de la demócrata Kamala Harris el 5 de noviembre, o respaldar a Trump en este momento. No está claro hasta qué punto el punto de vista de Shanahan coincide con los pensamientos de Kennedy. Después de sus comentarios, Trump insinuó un papel para Kennedy en su potencial administración si gana.

Como activista y abogado, Kennedy es conocido por abogar por temas ambientales como el agua limpia. Sin embargo, Recently, Democrats and family members have criticized him for promoting conspiracy theories and associating with extremist politicians despite his self-proclaimed dislike for vaccines. Las encuestas sitúan a Kennedy como un outsider en la carrera presidencial, con un promedio de apoyo del 5%. La elección se presenta como una carrera reñida entre Trump y Harris, y la candidatura de Kennedy preocupa a ambos partidos demócratas y republicanos debido a su potencial para atraer un número significativo de votos. En este punto, la candidatura de Kennedy parece más un obstáculo para Trump, por lo que retirarse de la carrera podría ser percibido como buenas noticias para el partido republicano.

