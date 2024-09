Kendrick Lamar fue seleccionado como el actor principal para el espectáculo del Super Bowl 2025

Lamar anunció el domingo a través de sus plataformas de redes sociales, así como de la NFL, que nos honrará con su presencia en una capacidad significativa.

"La música rap sigue siendo el género más influyente, y estoy aquí para recordar al mundo por qué tomaron la decisión correcta", declaró ese día.

El Super Bowl LIX está programado para el 9 de febrero de 2025, tendrá lugar en Nueva Orleans y será transmitido por FOX.

La NFL, junto con Roc Nation y Apple Music, anunció este gran evento en el primer domingo de la temporada regular 2024-2025.

Lamar hizo su primera aparición en el escenario del descanso del Super Bowl en su presentación de 2022 junto a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y 50 Cent.

Pero esta vez, será el atractivo principal, cautivando a millones de espectadores cada año.

Jay-Z, CEO de Roc Nation, describió a Lamar como "un artista y performer único en una generación" en un comunicado, elogiando su capacidad de influir en la cultura a nivel global.

"Su pasión por el hip-hop y la cultura subyace en su visión creativa, y tiene una capacidad sin igual para transformar y afectar la cultura en todo el mundo", continuó Jay-Z.

Lamar es ampliamente reconocido como uno de los talentos principales del hip-hop. Ha ganado 17 premios Grammy y recibió un Premio Pulitzer por su álbum de 2017 "Damn", lo que lo convierte en el primer músico no clásico y no jazz en obtener este prestigioso galardón.

En 2022, lanzó su quinto álbum de estudio, titulado "Mr. Morale & the Big Steppers", seguido de su sencillo "Like That", con Future y Metro Boomin, que mantuvo el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard durante tres semanas consecutivas. Su canción "Not Like Us", lanzada durante su muy publicitada disputa con el rapero Drake, incluso ocupó el primer lugar en la lista durante dos semanas seguidas.

El año pasado, Usher encabezó el descanso del Super Bowl con un viaje de 13 minutos por el camino de la memoria, lo que lo convirtió en el espectáculo más visto de la historia, según Billboard, con una audiencia promedio de 123,4 millones de espectadores. El set de Rihanna en 2023 quedó en segundo lugar, con una audiencia de 121 millones de espectadores.

El emocionante enfrentamiento del Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers atrajo a una audiencia récord de 100 millones de estadounidenses, lo que lo convierte en la transmisión de televisión estadounidense más vista de la historia reciente, según CBS.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.

Kevin Dotson y Jill Martin, colaboradores de CNN, contribuyeron a la elaboración de este informe.

