- Kendall Jenner actualmente se desfila con el peinado de Bob.

Kendall Jenner, de 28 años, ha experimentado una transformación significativa: La famosa modelo ha optado por un drástico cambio de peinado, como se puede ver en el último anuncio de Calvin Klein.

En el anuncio, que cuenta con una estética granulada y vintage y se lanzó el 4 de septiembre, Jenner aparece en un impresionante fondo de playa, frente a una pared blanca y durante un paseo en convertible con viento. La modelo luce un vestido, una camisa, una chaqueta oversize y botas, todo complementado con su nuevo peinado.

Su cabello largo y oscuro ha sido recortado en un bob adorable que apenas roza sus lóbulos, acompañado de flequillos de diferentes longitudes que le dan un toque audaz a su apariencia.

"¡Me recuerda tanto a su madre!"

El nuevo peinado no solo evoca los 90, sino que también tiene un gran parecido con un miembro cercano de su familia: El nuevo peinado acentúa la similitud de Jenner con su madre Kris Jenner, de 68 años, whose short haircut is her signature style. Muchos comentarios en el anuncio, que Jenner también compartió en su Instagram, incluyen: "¡Has clavado a tu mamá en esta sesión de fotos!" Incluso la propia Jenner expresa su aprobación: "¡Adoro tu pelo!" escribe, acompañada de un emoji de ojos de corazón.

El nuevo aspecto de Jenner, la hermanastra de Gigi Hadid, de 29 años, es bien recibido en YouTube: Jenner es alabada como "perfecta", "reina" o "La única mujer que podría hacerme gay". Un usuario incluso sugiere a Jenner para un papel de chica Bond. Y un comentario con numerosos 'me gusta' repite: "¡Me recuerda tanto a su madre!"

