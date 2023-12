Kelly Slater no puede competir en Australia sin vacunarse, según el ministro de Sanidad

Slater, once veces campeón del mundo y que no ha revelado su estado de vacunación, defendió al número 1 del mundo de tenis, Novak Djokovic, después de que el serbio no vacunado fuera detenido y posteriormente deportado por las autoridades antes del Open de Australia.

Dos campeonatos de la Liga Mundial de Surf (WSL) están previstos en Victoria y Australia Occidental en abril y mayo. Aún no está claro si Slater, de 49 años, participará.

"Creo que hemos sido bastante claros con el caso de Novak Djokovic: si no hay vacuna, no se juega", declaró Hunt al Canal 9 de la televisión australiana.

"Es un mensaje muy sencillo, no importa el deporte, somos imparciales. Espero que (Slater) se vacune y espero que compita".

La WSL no ha impuesto vacunas a los competidores, pero les ha animado a que se vacunen, advirtiéndoles de que pueden enfrentarse a retos "significativos" si deciden no hacerlo.

