Kelly Clarkson explica por qué necesitaba un "nuevo comienzo" en Nueva York

La cantante y presentadora, madre de su hija River Rose, de 9 años, y de su hijo Remington Alexander, de 7, se mudó recientemente con su familia de California a Nueva York tras el fin de su matrimonio con su ex marido Brandon Blackstock.

"Era muy infeliz en Los Ángeles y lo había sido durante varios años. Necesitaba un nuevo comienzo", dijo a People.

Clarkson dijo que pidió a la NBC que trasladara "The Kelly Clarkson Show" al otro lado del país con ella para facilitar ese cambio.

"Le dijimos a la NBC: 'No quiero parecer desagradecida, pero no puedo seguir aquí por mi salud mental; por mí y por mis hijos'. Ellos tampoco estaban bien", dijo Clarkson refiriéndose a sus hijos. "Durante los últimos años, me había limitado a aparecer y sonreír y hacer lo que se supone que debo hacer, pero sólo puedes compartimentar tanto tiempo hasta que te rompes".

Clarkson dijo que la energía de Nueva York la ha revitalizado y que ahora se encuentra en un lugar mucho mejor.

"Vamos a pasear a los perros unas cuantas veces al parque. Iremos a tomar helado porque mi hija me agota. Vamos a hacer slime y al museo", dice sobre su vida en la ciudad.

Todos los paseos por la ciudad tampoco hacen daño, añadió Clarkson.

"Caminar por la ciudad es todo un ejercicio", dice. "Y ahora me gustan mucho las saunas de infrarrojos. Y acabo de darme una zambullida fría porque todo el mundo me agotó".

"The Kelly Clarkson Show" acaba de ser nominado al premio Critics Choice al mejor programa de entrevistas. Clarkson dijo que estos días se siente más presente en el trabajo.

"Estaba pasando por unos años realmente duros, e incluso en la primera temporada fue duro a puerta cerrada", dijo. "Llegar a la quinta temporada sintiéndome bien y sabiendo que mis hijos se sienten bien... y el polvo se ha asentado. La quinta temporada es la primera en la que disfruto de cada minuto".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com