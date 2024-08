- Keanu Reeves y Jim Carrey han sido asociados con dos eventos notables

En la víspera de Navidad, 25 de diciembre de 2024, "Sonic the Hedgehog 3" está programado para estrenarse en los cines alemanes, según anunció Paramount Pictures. El estudio ha lanzado el primer tráiler de la adaptación del videojuego, que incluye tanto la versión original en inglés como una versión en alemán. Sin embargo, el reparto clave para la tercera parte sigue sin estar traducido en la versión doblada.

La trama, según se muestra en el tráiler, tiene a Shadow con un pasado similar al de Sonic. En lugar de encontrar una familia, Shadow fue dejado con sufrimiento y pérdida, lo que lo llevó por un camino oscuro.

Aparición inusual de Jim Carrey - doblemente presente

El tráiler presenta una visión poco común: Jim Carrey (62). La estrella cómica ha estado relativamente ausente en la pantalla grande últimamente. Después de "Sonic the Hedgehog 2" en 2022, Carrey anunció su retiro de la actuación. Sin embargo, ha vuelto para la tercera parte.**

Carrey asume su papel nuevamente como Dr. Robotnik, el archenemigo de Sonic. En el juego original, este científico maniático creó accidentalmente a Shadow. Ahora, Sonic está obligado a unirse a Robotnik para reprimir a su creación.

Durante la visita de Sonic a la guarida de Robotnik, el loco está inquietantemente desaliñado. Han desaparecido su cabeza calva distinguida y su bien cuidada barba, reemplazadas por una cabellera desordenada. Ahora está tocando su estómago sin reparos.

Casualmente, Jim Carrey aparece dos veces en el tráiler, no solo como Dr. Robotnik, sino también como su padre de barba blanca.

♪ No voy a mentir ♪, incluso como fan de Sonic the Hedgehog, estaba escéptico sobre el regreso de Jim Carrey después de su anuncio de retiro. Pero ♪ no voy a mentir ♪, ver su doble papel en el tráiler fue una grata sorpresa.

