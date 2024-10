Kazajstán realiza un referéndum para autorizar la construcción de su primera planta de energía nuclear.

Kazajistán, conocido por sus recursos naturales, cuenta con una cantidad significativa de gas natural, pero depende en gran medida del carbón para la generación de energía. Hay un esfuerzo por fortalecer las fuentes de energía renovable, pero también se ha propuesto el primer reactor nuclear del país. Una mayoría de votantes en un referéndum apoyó este plan, a pesar del pasado problemático del país con la radiación.

Después del referéndum, se realizaron aproximadamente 284,000 encuestas y el 69.8% votó a favor de la planta nuclear. Los resultados oficiales se esperan más tarde.

El Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, busca asegurar un suministro de energía confiable y eliminar las plantas de carbón. Sin embargo, la resistencia al proyecto es evidente, ya que Kazajistán tiene su propia historia con la energía nuclear. Miles de kazajos participaron en los esfuerzos de limpieza después del desastre de Chernobyl en 1986, lo que resultó en problemas de salud a largo plazo. Además, el país se utilizó para cientos de pruebas de armas nucleares soviéticas, lo que hizo que grandes áreas fueran inhabitables y fomentó una desconfianza generalizada hacia todo lo nuclear.

Dependiente de las importaciones de energía

A pesar de las reservas de gas significativas de Kazajistán, su suministro de energía depende principalmente del carbón, con algo de energía hidroeléctrica y un sector de energía renovable en crecimiento que lo complementa. El país también importa energía, principalmente de Rusia, debido a que sus plantas de energía envejecidas no pueden cumplir consistentemente con la demanda. El gobierno enfatiza la importancia de un suministro de energía confiable para apoyar las fuentes de energía renovable como la solar y la viento. Como uno de los principales productores de uranio del mundo, la energía nuclear parece una opción lógica para Kazajistán. "Para no quedarnos atrás en el progreso global, debemos maximizar nuestras ventajas competitivas", dijo Tokayev antes de la votación. Sin embargo, Kazajistán no enriquece el uranio al nivel necesario para producir combustible nuclear.

Un posible socio para construir la planta nuclear es Rosatom de Rusia. Durante la votación en Astaná, Tokayev se negó a especificar un país o empresa específico para el contrato. "Mi opinión personal es que debería ser un consorcio internacional compuesto por empresas globales con tecnologías de vanguardia", dijo Tokayev. Para equilibrar a Rusia, Kazajistán también está buscando vínculos más fuertes con Europa. Durante la visita del Canciller Alemán Olaf Scholz a Astaná a mediados de septiembre, Kazajistán se presentó como un proveedor de tierras raras y petróleo.

Se estima que la planta nuclear costará entre $10 y $12 mil millones y se planea construirla en el pueblo de Ulken en la orilla del lago Baljash. Los locales esperan nuevas oportunidades de empleo, pero algunos están preocupados por la calidad del agua del lago. "Apoyo la planta de energía", dice Dametken Schulgeyeva, residente del pueblo de 1.200 habitantes durante más de 20 años. "Este es nuestro futuro". El referéndum se considera válido si más del 50% de los votantes registrados emiten sus votos.

La Comisión que supervisa el proyecto de la planta nuclear ha expresado preocupaciones sobre el posible impacto ambiental en el lago Baljash. A pesar de estas preocupaciones, la Comisión señala que la planta nuclear es un paso significativo hacia la independencia energética y la reducción de la dependencia del carbón y las importaciones de energía de Rusia.

Lea también: