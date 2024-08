"Kaulitz y Kaulitz" está recibiendo una segunda temporada.

La serie documental "Kaulitz & Kaulitz" está destinada a ser un gran éxito para Netflix en el mundo de habla alemana. A pesar de las numerosas reseñas negativas, el servicio de streaming ha anunciado una segunda temporada. Los gemelos de Tokio Hotel, Bill y Tom Kaulitz, y sus fans están emocionados.

La historia de éxito de los gemelos Bill y Tom Kaulitz continúa: Netflix ha anunciado que su serie documental "Kaulitz & Kaulitz" regresará para una segunda temporada.

En un clip de Instagram publicado desde la soleada Sunset Boulevard en Los Ángeles, los hermanos Kaulitz anunciaron personalmente que la producción para la nueva temporada ya ha comenzado. Los fans tendrán que esperar hasta 2025 para ver nuevas historias glamurosas y emocionantes sobre los gemelos desparejos.

El cantante de Tokio Hotel, Bill, y el guitarrista Tom han estado viviendo en las colinas de Hollywood durante varios años, donde han estado expandiendo su imperio como músicos, podcasters y entretenedores. Con "Kaulitz & Kaulitz", le dieron a sus fans una visión profunda de sus vidas privadas por primera vez. El equipo de producción siguió a los 34 años durante más de ocho meses y mostró su vida diaria variada en ocho episodios, que included carreras internacionales, vida familiar, el autobús de la gira de Tokio Hotel, fiestas, dramas, coqueteos y un viaje por carretera por EE. UU. Amigos, empleados y la esposa de Tom Kaulitz, Heidi Klum, también dieron su opinión.

Qué temas esperan a los espectadores en la segunda temporada remains to be seen. ¿Se mencionará el Christopher Street Day de Colonia, donde Bill Kaulitz besó a un actor? ¿O "Kaulitz & Kaulitz" abordará la inundación de su lujosa casa en Los Ángeles, que lo ha obligado a mudarse temporalmente?

La primera temporada, que ha liderado las listas alemanas de Netflix desde su lanzamiento en junio, ha suscitado entusiasmo en muchos lugares. Sin embargo, también ha habido críticas, especialmente en los medios de comunicación en inglés. El diario británico "Telegraph" criticó la falta de fama de los hermanos: "El documental no quiere que nos demos cuenta, así que hay un episodio trágicamente cómico en el que los hermanos contratan a seis guardaespaldas para acompañarlos al Oktoberfest en Múnich". El "Telegraph" describió la serie documental como "sin contenido". Pero eso es poco probable que moleste a los gemelos, ya que el éxito habla por sí mismo.

El anuncio de Netflix de una segunda temporada para la serie documental "Kaulitz & Kaulitz" es noticia emocionante para su base de fans dedicada. A pesar de las reseñas mixtas que recibió en algunos medios de comunicación en inglés, Netflix parece creer en la historia de los cantantes gemelos, continuando su apoyo a su serie íntima.

