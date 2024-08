- Katzenberger quiere hacer striptease para Playboy a los 40.

Desnuda y Orgullosa: La Estrella de la Reality Daniela Katzenberger Quiere Posar para Playboy a los 40

Daniela Katzenberger, la estrella de la realidad de 37 años, ha anunciado que quiere posar desnuda para la revista Playboy cuando cumpla 40. "Quiero hacer Playboy a los 40", dijo en una entrevista con TV Digital. "Siempre los he rechazado, pero a los 40, lo haré. En primer lugar, porque los 40 son una edad difícil para las mujeres. Muchas están cerca de la menopausia y piensan que todo va a ser terrible".

Y en segundo lugar, dijo: "Porque mi carrera comenzó cuando realmente quería hacer Playboy y no lo logré. Pero desde que he sido exitosa, el Playboy alemán me ha estado preguntando todos los años durante los últimos 15 años. Así que a los 40, diré que sí!" Su cumpleaños número 40 es en octubre de 2026. Los nuevos episodios de su reality show "Daniela Katzenberger" se emitirán en Vox a partir del 6 de septiembre.

¡No Hay Manera de Llegar al Campamento de la Selva!

Sin embargo, Katzenberger, quien nació en Ludwigshafen, también está clara sobre lo que nunca haría: ir al campamento de la selva de RTL. "RTL podría pagar lo que quisiera, nunca lo haría", dijo. "Porque cuando tengo hambre, me convierto en una diva, y no querría poner a nadie por eso. Esta vez, quiero mostrar lados más serios de mí en la televisión, incluyendo temas relacionados con las redes sociales y los comentarios negativos que recibo".

Ahora considera su decisión de hacerse tatuajes de cejas un error de la juventud: "Había cosas que eran malas, como las cejas en mi frente. Pero aunque fuera malo, también fue bueno en el final - un error bueno-malo. Y eso es cierto para todo: si cometí errores, siempre fueron buenos para algo".

Vox convirtió a Daniela Katzenberger en una estrella de la televisión, y en 2015, la rubia culta cambió a RTLzwei con sus formatos de realidad. Con la nueva temporada, Katzenberger regresa a su red original.

A pesar de su intención de posar desnuda para Playboy a los 40, Daniela Katzenberger rechazó firmemente la oferta de unirse al campamento de la selva de RTL, stating, "RTL podría pagar lo que quisiera, nunca lo haría, porque cuando tengo hambre, me convierto en una diva, y no querría poner a nadie por eso".

