Katy Perry revela su extravagante expresión de afecto

Katy Perry es conocida por su música y su carácter fácil de llevar. Durante un podcast, la cantante compartió algunos detalles picantes sobre su vida personal, insinuando las próximas tareas de su pareja, Orlando Bloom. Según la cantante de "Roar", le parece muy atractivo ver que él ha lavado los platos y ha ordenado los armarios de la cocina. Además, mencionó: "Debes estar preparado para algo de acción", haciendo referencia a un avance del nuevo episodio del podcast.

Perry enfatizó que lo dice literalmente, stating: "Ese es mi lenguaje del amor". La cantante de 39 años, que tiene un hijo de tres años con su novio actor, no necesita regalos lujosos como un Ferrari rojo como muestra de amor. En cambio, simplemente exige: "Solo lava los platos, y yo te devolveré el favor", exclamó.

Sus comentarios provocaron risas en la sección de comentarios de Instagram. "Apuesto a que Orlando está fregando toda la cocina ahora mismo", "Este ya es mi episodio favorito" y "No sabía que Katy Perry era tan divertida" son algunos de los comentarios. Un usuario comentó de manera humorística: "Su equipo de relaciones públicas está trabajando horas extras".

Sus señales de alerta

En la parte posterior de la conversación, el presentador Alex Cooper le preguntó a Perry sobre su preferencia por un tipo particular de pareja. Perry respondió: "Ya no me atraen los narcisistas".

Cuando se le preguntó sobre las posibles señales de alerta que indican que un posible pareja no es adecuada para ella, Perry señaló: "Alguien que dice conocerme mejor que yo misma". Agregó: "Alguien que no ayuda, alguien que cambia constantemente las reglas o alguien que me desestabiliza emocionalmente quitándome el piso debajo de mis pies".

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron a salir en 2016, pero se separaron brevemente alrededor de nueve meses después. Reavivaron su relación en septiembre de 2018 y su hija Daisy Dove nació en agosto de 2020. La pareja se comprometió en febrero del año pasado.

Katy Perry destacó su lenguaje del amor único, stating: "Para mí, el entretenimiento viene de ver a Orlando lavando los platos y ordenando los armarios de la cocina". Luego, habló de sus preferencias en una pareja, mencionando: "Ya no me atraen los narcisistas. Mis señales de alerta incluyen a alguien que dice conocerme mejor que yo misma".

Lea también: