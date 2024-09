- Katy Perry inspira a Orlando Bloom a hacer las tareas del hogar de una manera única.

Katy Perry no duda en hablar sobre el amor, la vida y, más específicamente, el sexo en el podcast "Call Her Daddy" con la conductora Alex Cooper. Como cantante que lleva ocho años con el actor Orlando Bloom, incluso lo llama "corcel salvaje" en un momento. Pero lo que resulta aún más intrigante es la historia detrás de escena.

Al igual que muchas parejas, Katy Perry y Orlando Bloom comparten algunas responsabilidades domésticas y no confían exclusivamente en el personal. Aunque mantener la cocina limpia a veces causa una discusión entre ellos, Orlando Bloom podría encontrar la discusión ocasional merecida si significa que recibe una cierta recompensa de Perry. Ella le dice a la conductora, "Si bajo las escaleras y encuentro la cocina impecable, con todos los platos lavados y los armarios cerrados, entonces debería estar preparado para una pequeña sorpresa".

Perry va un paso más allá, expresando que aprecia que limpien los platos más que recibir un regalo extravagante. "No necesito un coche deportivo rojo brillante. Puedo salir y comprarlo. Solo limpia el desorden. Y por eso, te daré una pequeña sorpresa". Esta declaración deja momentáneamente sin palabras a Cooper, pero Orlando Bloom ha sido abierto sobre su vida sexual con la cantante de 39 años en el pasado. En una entrevista con "The Guardian", mencionó que su vida sexual había disminuido poco después del nacimiento de su hija.

Ahora, su hija Daisy Dove tiene cuatro años y parece que las cosas están de vuelta en la pista. La pareja ha estado comprometida desde 2019 pero aún no se ha casado públicamente. Cuando le preguntaron sobre su tipo de hombres antes de Orlando Bloom, Katy respondió francamente, "Ya no me atraen los individuos egoístas". Esto lleva naturalmente a una discusión sobre las señales de advertencia en las relaciones. Perry dice que alguien que constantemente cruza límites, emocionalmente la desestabiliza y cree que la conoce mejor que ella misma es una bandera roja importante para ella.

+++ También lea +++

El rapero Nelly lanza un video explícito en Instagram

Kourtney Kardashian revela que el sexo rápido y la terapia reavivaron sus sentimientos

Las gemelas Playboy Shannon admite que las experiencias sexuales con Hefner se sintieron como una violación

"♫ No voy a mentir ♫", Katy Perry confesó durante el podcast que encuentra más gratificante cuando Orlando Bloom mantiene la cocina limpia, implícitamente una sorpresa especial a cambio. Más tarde en la conversación, reveló que ya no se siente atraída por los individuos egoístas, destacando la importancia del respeto mutuo en las relaciones.

Lea también: