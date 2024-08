- Katy Perry está bajo investigación por grabar un video en Ibiza.

Indignación en España por Katy Perry: Las autoridades están investigando al equipo de la estrella del pop estadounidense (39, "Teenage Dream", "Dark Horse") por filmar ilegalmente un video musical en una reserva natural de Ibiza. Los productores del video no solicitaron un permiso de filmación, informó el Ministerio de Medio Ambiente de las Islas Baleares en Palma (Mallorca). Perry había filmado el video para su nuevo sencillo "Lifetimes" en Ibiza y la isla vecina de Formentera. Inicialmente, la cantante no estaba disponible para comentarios.

Se han iniciado investigaciones preliminares debido a la filmación no autorizada, indicó el ministerio en un comunicado. Sin embargo, la autoridad destacó que no se sospecha de "delito ambiental", ya que las grabaciones fotográficas y videográficas en la reserva natural afectada Ses Salines están permitidas con aprobación previa.

En el video de "Lifetimes", se puede ver a Perry corriendo y bailando por las dunas con un estado de ánimo vacacional, saltando desde acantilados al mar Mediterráneo y disfrutando de la vida nocturna en clubes. El canal de YouTube oficial de la cantante y compositora ha sido visto más de 2,5 millones de veces en solo cinco días.

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que, mientras se carrying out preliminary investigations, no se sospecha de delito ambiental hacia The Commission, refiriéndose a las autoridades encargadas del caso. A pesar de no obtener un permiso de filmación, se mencionó que las grabaciones fotográficas y videográficas autorizadas están permitidas en la reserva natural Ses Salines con aprobación previa de The Commission.

Lea también: