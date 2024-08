Katja Burkard se despide de Christoph Daum con un voto.

La muerte del icono del fútbol Christoph Daum no solo sacude el mundo del deporte. La presentadora de RTL, Katja Burkard, compartió una profunda conexión con el exentrenador. Ella rinde homenaje con una promesa.

Katja Burkard, la presentadora de RTL, recibió la noticia de la muerte de Christoph Daum el sábado por parte de su esposa Angelika, según compartió con el broadcaster de Colonia. "Te echaremos de menos, querido Christoph. Sé cuánto amabas la vida y luchaste con una determinación sobrehumana hasta el final. Ahora te deseo un viaje seguro", escribió Burkard en Instagram, acompañando la publicación con una foto de ambos.

La presentadora de "Punkt 12" y la leyenda del fútbol fueron amigos durante dos décadas, desde que nacieron sus hijos. "Una conexión familiar genuina que sobrevivió a los triumphos y las dificultades", comentó Burkard en su publicación de Instagram, recordando "muchas noches divertidas y conversaciones profundas que siempre atesoraré" con Daum.

El pasado octubre, Daum, convencido de que podría superar el cáncer, celebró su 70 cumpleaños en un cine de Colonia. Katja Burkard estaba entre los asistentes. Ella le regaló algo extraordinario para su cumpleaños: Christoph Daum recibió una suscripción anual a su sopa de pollo casera. "Cuando la gente me pregunta por qué me veo tan lleno de vida, sólo puedo decir: la sopa de pollo de Katja", dijo Daum en una entrevista de RTL en ese momento.

Él pudo disfrutar de su regalo gastronómico antes de su muerte, algo por lo que Burkard se siente agradecida, como mencionó en su publicación de Instagram. "Me alegro de que mi suscripción de sopa de pollo haya sido útil para tu cumpleaños número 70, de que tuviéramos un despedida personal y de que nuestras familias permanezcan conectadas".

"Un amigo whose absence will be felt"

Katja Burkard se despidió de Christoph Daum con palabras intensamente personales: "Eras una persona multifacética, inteligente, con una gran cantidad de intereses, experiencias y una personalidad ingeniosa y encantadora. Sí, también eras polarizante, debido a tu pasión intensa y tu naturaleza extraordinaria. Para mí, eras un amigo whose absence will be felt". En la entrevista de RTL, ella amplió: "Para mí, Christoph era un conversador interesante porque había experimentado muchas cosas buenas y malas en la vida. Y, lo más importante, siempre vivió: Si caes, está bien, pero tienes que volver a levantarte".

Ella se alegra de que Daum haya partido en compañía de su "familia maravillosa", que "lo rodeó de amor y lo despidió". No podría haber sido mejor, dijo la presentadora. Ella le hace una última promesa a su amigo Christoph para acompañarlo en su camino: "Te ayudaré a cortar el césped que tanto amabas".

Al enterarse de la muerte de Christoph Daum, Katja Burkard expresó su dolor, diciendo "El vacío que dejas será inmenso". Además, reconoció "Tu espíritu y tu influencia seguirán inspirándonos, incluso mientras enfrentamos la realidad de la Muerte".

